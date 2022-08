Robot littéraire, art digital et sexualité numérique : iPhuck

Un robot littéraire, pour résoudre des crimes, voici l’extension de l’esprit déductif de Sherlock Holmes appliqué à l’univers numérique. « Le présent texte est écrit par un algorithme, et si, derrière, il y a parfois une ombre de quelque chose d’“humain”, il s’agit alors simplement des caractéristiques de la construction du récit », nous alerte dès les premières pages Porfiri Petrovitch. Attention : ne pas se fier à l’apparente humanité associant prénom et patronyme : nous sommes en présence d’un puissant logiciel.

Sa fonction première est de résoudre des crimes, punir le mal, défendre la vertu… et en parallèle, de produire des romans sur ses différents sujets d’investigation. Mais comment agir véritablement quand on est composé, même de façon prodigieusement avancée, de bits ? En puisant, comme tout bon algorithme littéraire complexe, dans quelques milliers d’années de combinaisons de mots, de langue, d’expressions. Et en recomposant instantanément.

Voilà pour le comment. Reste le quoi.

Historienne de l’art, Mara Tchio loue les services de Porfiri pour l’aider dans une enquête – quand on est riche, et qu’on savoure des biscuits au beurre de crabe, rien d’impossible. Les compétences de l’algorithme en matière d’investigation seront logiquement mises au service de l’art — plus spécifiquement, d’un art numérique. Le plâtre. L’avènement des œuvres digitales, dans le prolongement des outils NFT, aura conduit quelques dizaines d’années après notre ère à façonner un marché de l’art toujours plus complexe.

D’autant que ce monde futur jongle avec les technologies jusque dans ses rapports sexuels : quand le virus Zika connut de terribles mutations, avec des versions 2, puis Zika-3, les malformations congénitales se multiplièrent. Certains accusent les entreprises du Big Data d’avoir financé la recherche scientifique afin de produire des virus plus intraitables encore. Et ce, afin de commercialiser du digital sex, en favorisant l’essor des robots sexuels.

Ainsi, celles et ceux qui s’adonnent encore à des galipettes de chair sont baptisés « porcs ». Et subissent au besoin des reconditionnements par lesquels les impératifs sociaux sont inculqués. Aujourd’hui, des machines nettement plus avancées permettent d’avoir une sexualité survoltée, nettement plus avancée qu’avec l’ancienne méthode. Associer mondes virtuels et sex bots déploie un champ des possibles délirant. Et à ce titre, le iPhuck 10 est l’outil le plus accompli en la matière : des heures de plaisirs aussi variés que sécurisés. Rien n’est plus safe qu’un monde sans maladies ?

Au contact de Mara, Porfiri découvre l’univers marginal des amateurs d’art digital, les codes et les œuvres… Mais l’historienne cache bien des choses — comme ce portrait numérique d’une femme, Jeanne, qui ressemble étrangement à la poétesse Sappho. Quant à son intérêt pour les œuvres d’art, il se concentre sur quelques pièces, elles-mêmes bien mystérieuses…

La science-fiction, exploratrice d’avenir et porteuse de réflexions sur notre condition — éclairer le présent à la lumière de futurs plausibles — n’a plus besoin d’être présentée. Celle de Victor Pelevine, imprégnée de références russes, le tout dans un paysage social d’une Russie prochaine, nous emporte dans un violet tourbillon. Attention, ami lecteur, ouvrage dense…

Entre les réflexions sur l’art numérique, iPhuck devient un véritable traité philosophique (car il s’agit d’imaginer une pratique, de ses origines à ses réalisations), qui puise dans le monde de l’informatique futuriste d’innombrables ressources. Que la machine et l’humain s’adonnent à des coïts anti-MST ne relève d’ailleurs en rien de l’anecdote : toute la société s’articule autour de cet interdit, prochainement hissé au rang de loi.

Tu ne baiseras point, impérieux et nouveau commandement plus que biblique découlant des entreprises du Big Data, empressées de commercialiser et rentabiliser nos données. Toutes nos données. Or, la puissance de la vie sexuelle, une fois canalisée à travers des objets et enrichie de solutions fictionnelles, représente une manne financière mirobolante aussi bien qu’industriellement simple à construire.

De l’amour à l’art, dès lors que tous deux appartiennent au domaine numérique, il n’y aura qu’un pas. iPhuck s’inscrit dans le sillage d’un Philip K. Dick, avec son identité propre et les dérives inhérentes à son environnement. Un roman aussi fascinant que complexe, construit sur ce bien étrange couple, Mara l’historienne et Profiri l’algorithme.

Un binôme façon Holmes et Watson, qui pulvérise les limites qu’on pouvait encore avoir en matière de futurs robotiques…