Devenir un as au poker grâce aux livres des plus grands joueurs

A partir de la fin des années 2000, un engouement important pour le poker a ouvert ce jeu de cartes au grand public, et chacun s’est vu offrir qui son tapis vert, qui sa mallette de jetons. Mais on peut remonter un peu plus dans le temps, et l’apparition du poker dans des scènes marquantes au cinéma à partir des années 50 a contribué à faire connaître ce jeu. On peut penser à L’Arnaque, sorti en 1973, ou à Casino Royale, bien que ce film soit beaucoup plus récent (2006).

Pour espérer devenir un très grand joueur de poker, on peut passer des heures à regarder des émissions consacrées à ce jeu de cartes. Mais, pour jouer au poker et entrer dans les traces de Patrick Bruel, on peut aussi se tourner vers les livres publiés par les plus grands joueurs. L'interprète de « Casser la voix », en remportant un bracelet aux championnats du monde de 1998, a fortement contribué à rendre le poker populaire en France.

Le Poker pour les nuls ( 344 pages, 12,50 €)

Signé Richard D. Harroch, Lou Krieger et François Montmirel, Le Poker pour les nuls reste un incontournable pour qui veut se lancer dans une pratique du jeu un peu plus assidue que les quelques parties entre amis du samedi soir autour d’un verre. Vous dépasserez ainsi rapidement une première vision du poker comme un jeu où seul compte le hasard, et vous mettrez les pieds dans les ressorts psychologiques qui font du poker un jeu pas tout à fait comme les autres.

Le mental au poker (292 pages, 28,34 €)

Pour contrer les stratégies des adversaires, il faudra rapidement se tourner vers Jared Tendler. Ce coach mental a fait ses preuves pour guider les meilleurs joueurs vers le dépassement de leurs limites. Vous trouverez des techniques pour faire face à la peur, savoir comment contrôler ses émotions autour de la table et gagner progressivement en confiance tout en arrivant à cacher son véritable jeu pour remporter la mise.

L’ouvrage réunit le témoignage de différents joueurs qui sont devenus des adeptes des stratégies mises en œuvre par Jared Tendler. Vous arriverez ainsi à faire rapidement la différente parmi vos amis, et serez apte à vous lancer dans des parties aux enjeux plus importants dans les casinos de votre secteur ou directement en ligne, même si le jeu sur une table virtuelle répond à quelques spécificités qu’il faut prendre en compte.

Le poker en 52 leçons (496 pages, 7,90 €)

Cet ouvrage est signé par François Montmirel, un nom associé depuis bien longtemps aux jeux puisqu’il a été un professionnel du blackjack dans les années 90 avant de s’adonner à bien d’autres jeux. Auteur de nombreux livres dédiés au poker, dont le premier en 1984 ( Poker Cadillac), il propose dans Le poker en 52 leçons un accès facile à des combinaisons et des stratégies complexes.

Celui qui a été consultant pour le film Casino Royale divulgue les techniques à appliquer pour rafler la mise en prenant des exemples de tables pour décrypter les actions à mettre en œuvre selon différentes configurations. Avec cet ouvrage, vous maîtriserez les bases pour évoluer ensuite autour de tables plus exigeantes.

Crédits illustration Pexels CC 0