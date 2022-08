Une nouvelle résidence artistique internationale à Lausanne

Née d’une volonté conjointe de la Ville de Lausanne et de l’EPFL de promouvoir la recherche et l’expérimentation artistiques reliant l’art, la science, et la technologie, la résidence artistique mise en place à Lausanne doit stimuler les échanges culturels et favoriser la rencontre entre artistes du monde et communautés locales. Le Programme EPFL-CDH AiR « Enter the Hyper- Scientific », où l'art, la technologie et la science convergent de manière innovante, prévoit de trois à quatre résidences d’artistes pour une durée de trois mois mises au concours annuellement.

Les lauréates et lauréats bénéficieront d’un logement au sein d’une coopérative d’habitation dans le nouvel écoquartier des Plaines-du-Loup (projet Métamorphose), d’une allocation mensuelle, d’un budget pour la production de leur œuvre, d’un mentorat et d’un encadrement curatorial et scientifique. De même, une attention particulière sera portée sur leur mise en relation avec la scène artistique et culturelle locale.

L’appel à projets est ouvert aux artistes de Suisse et de l’étranger sensibles à ce qui se situe à l'intersection de l'art, de la science, des médias et de la technologie. Les domaines artistiques couverts sont larges et pourront concerner : les arts visuels et nouveaux médias (film, numérique, multimédia et imagerie), la composition musicale (sons et formes de musique expérimentales), la conception expérimentale ou encore l'écriture critique et spéculative.

Des projets transdisciplinaires à la croisée de l’art et de la technologie, en lien avec les technologies d’imagerie digitale ou encore liés au changement climatique sont invités à être développés par les artistes en résidence. Les lauréates et lauréats mèneront leurs recherches en collaboration avec des laboratoires de l'EPFL et auront accès aux infrastructures, équipements et technologies de pointe de l'école polytechnique, favorisant ainsi l'expérimentation et l’exploration de nouvelles formes d'expression.

Grâce à sa dimension transdisciplinaire, cette plateforme d’échange et d’expérimentation favorisera les rencontres et s’inscrira dans les initiatives de la Ville de Lausanne en complémentarité et synergie du projet de Maison de la culture et de l’innovation numérique dans les murs de la Maison Gaudard. Cette nouvelle collaboration représente une excellente opportunité pour la Ville de fédérer ses institutions et ses communautés culturelles et scientifiques, avec l’ambition d’encourager de nouvelles intentions communes et de développer des collaborations sur le plan international.

Crédit Photos : copyright Régis Colombo