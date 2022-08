18 nouveaux bouquinistes sur les quais parisiens en 2022

Selon les données de la mairie, près de 40 % des 230 bouquinistes parisiens ont plus de 65 ans. 80 % ont plus de 50 ans. De quoi motiver une politique de renouvellement graduée.

Activité intrinsèquement liée à Paris, les bouquinistes sont autant les garants d’une histoire spécifique que les meilleurs ambassadeurs de la ville. Jérôme Callais, président de l’association culturelle des bouquinistes, et lui-même libraire sur les quais depuis près de 30 ans, explique à France 3 : « C’est un privilège, un honneur d’être bouquiniste. Il y a très peu d’élus. Il faut en être conscient, en être fier. Nous sommes un peu des ambassadeurs de la culture française pour des millions de touristes qui passent chaque année sur les quais. »

La diminution du lectorat concomitante à l’augmentation de l’activité touristique a forcé les bouquinistes à se diversifier. En revanche, plus on s’éloigne des zones touristiques et plus la littérature reprend ses droits, que ce soit du côté de Jussieu ou de Port Royal. Internet, rendant accessible n’importe quel texte, a également favorisé la normalisation de leur offre à des fins de subsistance.

Vincent Chabault expliquait à ce sujet, auprès d’ActuaLitté : « Les bouquinistes n’ont plus le rôle qu’ils ont joué durant des siècles en faveur de la circulation de la culture imprimée. L’activité est traversée par deux logiques : la patrimonialisation et l’adaptation au tourisme étranger. Je ne condamne ni l’une ni l’autre et je comprends qu’une partie d’entre eux s’adapte pour garantir des revenus les plus décents possible. Certains vendent aussi en ligne. Souvent à contre-cœur, ils ont “digitalisé” leur commerce ; une preuve supplémentaire que le commerce du livre n’est pas englué dans des pratiques archaïques mais qu’il sait s’adapter loin de l’image qu’on lui colle parfois. »

Dans l’absolu, un bouquiniste doit être présent au moins 4 jours par semaine, avec la possibilité de se faire remplacer une fois. En échange, ils n’ont ni loyer ni charges à payer.

De franc tireurs à attraction touristique

Le terme de bouquiniste s’impose vers la fin du XVIIIe siècle. On retrouve d’abord le terme « estaleur », défini dans le Dictionnaire de Savary de 1723 comme ces « pauvres libraires, qui, n’ayant pas le moyen de tenir boutique ni de vendre du neuf, [qui] étaloient de vieux livres sur le Pont-Neuf, le long des quais et en quelques autres endroits de la ville ; mais ces étalages ont été défendus par plusieurs arrêts et notamment par celui du 20 octobre 1721, à peine de confiscation, d’amende et de prison ». C’est chez ces colporteurs que l'on retrouve notamment beaucoup d’ouvrages des bibliothèques privés d’aristocrates guillotinés.

Concrètement, le métier naît en même temps que l’imprimerie et consistait en des libraires sauvages, proposant œuvres interdites ou d’occasion. Ces derniers se fixeront véritablement sur les quais à la suite des grands travaux haussmanniens et l’adjonction de ces boîtes vert wagon. S’ils gardent longtemps une certaine aura sulfureuse, ils sont ainsi officialisés au XIXe siècle. Au début du XXe, leur emplacement est géré par l’hôtel de ville qui leur prête des boîtes en concessions renouvelables.

Depuis 2021, un festival est organisé par les bouquinistes, Paname bouquine. L’édition 2022 s’est tenue les 18 et 19 juin. Des auteurs et autrices jouent le jeu en venant dédicacer sur les quais de Seine. L’événement se veut une invitation à partager pour deux jours le quotidien insolite de ces quais couverts de livres à travers une chasse au trésor, une visite guidée très animée, des lectures passionnées, et même un peu de musique improvisée...

Crédits : ErrorTribune (CC BY-SA 2.0)