Les Vieux Fourneaux de retour au cinéma, d'après Lupano et Cauuet

Comme sur le premier film, Wilfrid Lupano lui-même a signé le scénario du long-métrage. « On a parlé ensemble de la structure du scénario, de sa thématique, de sa mise en image, etc. Mais, ensuite, Wilfrid a écrit seul », explique Christophe Duthuron.

« Bref, c’est lui qui tient le stylo. Et sur le plateau, c’est l’inverse. Il regarde, suggère, précise des intentions qui ont pu m’échapper, et me laisse les “interpréter”. Je crois pouvoir dire qu’on se comprend et s’entend très bien. »