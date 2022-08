La grande librairie, version Trapenard : rendez-vous le 7 septembre

Augustin Trapenard devient le présentateur de cette 15e saison de La grande librairie, et se jettera dans le grand bain le mercredi 7 septembre prochain à 21h. L'émission reste réalisée par Adrien Soland, avec Rosebud Productions, la société de Busnel, à la production.

Après quatorze années à la présentation, François Busnel a choisi de laisser les commandes de la présentation de cette émission littéraire en prime time à Augustin Trapenard, mais continuera à la produire.

« Je tiens à ce lien invisible qu'on appelle la confiance... Et je sais qu'Augustin sera à la fois dans une forme de continuité et d'inventivité », se félicite François Busnel dans un communiqué. Pour l'instant, les invités de cette première émission de la saison ne sont pas connus.

Normalien, agrégé d’anglais, Augustin Trapenard est journaliste et critique littéraire. Il a notamment produit et animé Le Carnet d’or sur France Culture, et Boomerang, pendant 8 saisons, sur France Inter. Il revient à la télévision après un passage chez Brut et de nombreuses années sur Canal Plus où il était notamment aux manettes de l’émission littéraire 21cm.

Crédits : France 5