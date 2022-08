Plus de 80 ans après, une nouvelle adaptation du Magicien d'Oz

Selon Deadline, on sait déjà que ce film sera une réinterprétation actualisée du long-métrage de 1939, mais pas plus. L'accord entre Kenya Barris, sa société de production, Khalabo Ink Society, et Warner a été conclu la semaine dernière.

The Wonderful Wizard of Oz, publié en 1900 en version originale par l'éditeur George M. Hill, est un classique de la littérature jeunesse américaine, rendu encore plus populaire par l'adaptation de Victor Fleming, avec l'inoubliable Judy Garland dans le rôle de la jeune Dorothée.

Le résumé de l'oeuvre par l'éditeur :

Dorothée et son jeune chien Toto sont emportés par un cyclone et transportés dans un pays merveilleux. Seul le grand et puissant magicien d'Oz peut aider la jeune fille à rentrer chez elle, au Kansas. Mais le chemin est long et semé d'embûches : accompagnée d'un épouvantail qui se plaint de ne pas avoir de cerveau, d'un bûcheron en fer-blanc qui dit ne pas avoir de cœur, et d'un lion qui a peur de manquer de courage, Dorothée se rend dans la Cité d'Émeraude...

Une autre adaptation du roman homonyme avait été réalisée en 1982 en film d'animation, par le Japonais Fumihiko Takayama.

L'accord intervient alors que le scénariste, réalisateur, producteur et acteur est en post-production sur son premier long métrage, You People. Une comédie co-écrite avec Jonah Hill qui est également au casting, au côté d'Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus, Lauren London, Nia Long ou encore David Duchovny.

Grand succès aux États-Unis, sa série Black-ish se sera déployée en 8 saisons entre 2014 et 2022. Elle est diffusée depuis 2017 sur Canal+ et depuis 2019 sur Canal+ Comédie. Elle met en scène une famille d'Afro-Américains menée par André Johnson, publicitaire à qui la vie sourit, mais qui se désole du peu d'intérêt de ses quatre enfants pour leur culture.

