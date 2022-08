Après des films et une série, Jumanji devient une attraction

Ce projet a été porté en collaboration avec Sony Pictures Entertainment. Les premiers visuels révèlent la création d’une réplique de la jungle de l'ouvrage et de ces multiples adaptations. Si on sait déjà qu’un sanctuaire Jaguar d’environ 17 mètres de haut sera installé, les manèges et les attractions du World of Jumanji seront dévoilés au cours des prochains mois, selon ComicBook.

Sur 52 hectares, 40 manèges et attractions sauvages, un zoo avec plus de 1000 animaux majestueux, deux hôtels à thème, ainsi qu'un glamping, ou glamour camping, c’est ce qu’annonce Tim Harrison-Jones, directeur de filiale au Chessington World of Adventures Resort. Et d’ajouter : « Quoi de plus excitant que de donner vie à la franchise de films à succès mondial Jumanji dans le plus grand projet que Chessington ait jamais porté. »

Voici le synopsis du roman originel :

Au départ, une simple boîte, une sorte de jeu de l’oie de la jungle. Sauf qu’à la case « lion » un lion surgit et attaque pour de vrai ; à la case « singes », des macaques saccagent la cuisine… Un véritable cauchemar pour les enfants qui s’y risquent, dont la seule issue est d’aller jusqu’au bout !

À LIRE: Après Jumanji, le cinéma adapte Une figue de rêve, de Chris Van Allsburg

En outre, un nouveau film Jumanji est également en préparation, toujours avec Dwayne Johnson. L'adaptation de 2017 avait été un énorme succès, avec plus de 960 millions $ au box-office mondial, motivant les producteurs à réaliser une suite, Next Level, sortie en 2019. Gros succès encore, avec 800 millions $ engrangés dans le monde. Pourquoi alors se priver d’une telle poule aux œufs d’or ?

Crédits : Chessington World of Adventures Resort