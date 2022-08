102 écrivains appellent à la libération des auteurs indiens emprisonnés

« Alors que l’Inde fête ses 75 ans d’indépendance, la liberté d’expression du pays est gravement menacée et est pleurée plutôt que glorifiée », a déclaré Karin Deutsch Karlekar, directrice des programmes Free Expression at Risk de PEN America, dans un communiqué. Pour étayer son propos, cette dernière cite le cas des écrivains Hany Babu et Anand Teltumbde, actuellement derrière les barreaux. Simultanément, des dizaines d’écrivains et de journalistes font l’objet d’intimidations gouvernementales. Cette semaine, le poète Varavara Rao a vu sa libération conditionnelle rendue permanente, mais uniquement pour des raisons médicales.

Le dernier rapport portant sur la liberté d'expression des écrivains de PEN America désigne l’Inde comme le seul pays théoriquement démocratique à pointer dans les 10 plus importants geôliers d’écrivains et d’intellectuels dans le monde, avec huit individus actuellement emprisonnés. Ces derniers font face à des poursuites judiciaires pour des motivations politiques liées à leurs écrits. L’association ajoute : « Les menaces contre la liberté d’expression, la liberté académique et les droits numériques se sont accélérées en Inde ces dernières années. »

De l’idéal démocratique au tournant autoritaire

Face au Premier ministre et leader du parti nationaliste BJP, Narendra Modi, cette centaine d’écrivains exhorte la présidente Murmu à soutenir les idéaux démocratiques et la liberté d’expression dans l’esprit de l’indépendance de l’Inde porté par des figures comme Gandhi ou Nehru. Selon les auteurs engagés, la réputation de l’Inde en tant que nation inclusive, laïque, multiethnique et multireligieuse est plus que menacée.

En outre, PEN America a collaboré avec un groupe d’auteurs de l’Inde et de la diaspora indienne, afin de réfléchir sur l’état des libertés dans le pays, comme celui de sa démocratie. 113 écrivains ont contribué à cette initiative, nommée India at 75, dont Salman Rushdie, auteur anglophone d'origine indienne.

Karin Deutsch Karlekar explique la démarche : « Nous souhaitons que cette collection d’écrits originaux d’un large éventail de voix essentielles, axées sur l’état de la démocratie indienne à l’occasion de son 75e anniversaire, encourage l’expression créative à un moment où elle est menacée. De plus, c'est l'occasion de célébrer le rôle clé que les écrivains jouent, en Inde ou dans la diaspora, en énonçant la vérité face au pouvoir et en contribuant à la sphère publique. »

Avec les cas d’emprisonnement ou de détention, des dizaines d’écrivains ont subi du harcèlement en ligne, des menaces physiques, des poursuites judiciaires ou d’autres formes d’intimidation pour leurs opinions et écrits, y compris dans la défense des minorités ethniques du pays. Plus généralement, les récentes coupures d’Internet au Cachemire, en réponse aux protestations des agriculteurs dans la capitale New Delhi, ont restreint la communication et l’accès à l’information.

En conclusion, les PEN America et International, portant la voix des auteurs signataires, indiquent : « Ensemble, les deux initiatives représentent un cri de ralliement pour défendre la liberté d’écrire et pour encourager les auteurs et les intellectuels publics à poursuivre leur rôle clé en contribuant à la démocratie autrefois dynamique de l’Inde. »

À LIRE: Liberté d'expression, 2021 laisse un “sentiment de détérioration”

Premier Ministre depuis 2014, Narendra Modi ouvre son engagement politique au sein du Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), un groupe paramilitaire nationaliste. Passé ensuite au BJP, il est ministre en chef de la province du Gujarat entre 2001 et 2014. Son gouvernement s’est notamment distingué par la discrimination et la répression des minorités musulmanes du pays, mais aussi une pratique du pouvoir plus autoritaire.

Crédits photo : Narendra Modi, Premier ministre indien, Domaine Public