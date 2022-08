Salman Rushdie : “Quelle sorte de connard poignarde un écrivain ?

« Depuis 33 ans, Salman Rushdie incarne la liberté et la lutte contre l’obscurantisme. La haine et la barbarie viennent de le frapper, lâchement. Son combat est le nôtre, universel. Nous sommes aujourd’hui, plus que jamais, à ses côtés », a réagi Emmanuel Macron. Il n’est évidemment ni le seul chef d’État ni le seul tout court à avoir été choqué de cette agression.

Les auteurs, de tous pays, se sont élevés : Margaret Atwood, Paulo Coelho — qui renvoie les lecteurs aux Mémoires de Rushdie, Joseph Anton, pour comprendre les raisons de cette tentative d’assassinat. Dans sa biographie, Rushdie revenait sur la condamnation à mort décrétée par l’Iran six mois après la publication des Versets sataniques (dont le traducteur en France avait utilisé le pseudonyme A. Nasier, en référence à Rabelais).

Cette fatwa que lança l’ayatollah Khomeini lui valut de vivre sous protection de la police britannique durant une dizaine d’années.

Yasmina Khadra s’interroge : « S’agit-il de l’exécution d’une fatwa ou d’un acte isolé perpétré par un frustré en mal de visibilité ? Dans les deux cas de figure, l’agression contre l’écrivain est une abomination. Nul n’a le droit d’attenter à la vie d’autrui. »

Et d’ajouter : « Lorsqu’il s’agit de conviction, la contestation de cette dernière est une atteinte à l’intégrité. On peut discuter, débattre ou ne pas débattre, mais rien ne justifie un passage à l’acte aussi odieux qu’impardonnable. Un écrivain a sa propre façon de voir les choses. S’il lui arrive de bousculer nos certitudes ou de déplacer certains de nos repères, il ne fait que nous aider à réfléchir le monde qui nous entoure et à interroger intelligemment nos convictions et les enseignements auxquels nous avons accédé. »

Stephen King s’indigne : « Quelle sorte de connard poignarde un écrivain dans tous les cas ? Salopard ! » JK Rowling évoque « une nouvelle terrifiante » tandis que le prix Booker, Ian McEwan parle d’une « épouvantable agression » qui « incarne une atteinte à la liberté de penser et d’expression ».

De son côté, Taslima Nasreen, qui avait elle aussi fui l’intégrisme religieux au Bangladesh et les menaces de mort, avoue désormais craindre pour sa vie. « La vérité est que les “vrais musulmans” suivent religieusement leurs écritures sacrées. Et s’en prennent aux détracteurs de l’islam. Les faux musulmans croient en l’humanité et sont contre la violence. Nous voulons plus de ces faux musulmans », explique-t-elle.

Hadi Mattar : du chiisme à l'Hezbollah

La police du comté de New York aura été longue à confirmer les informations circulant déjà sur internet. Ce que l’on en sait à présent c’est qu’un dément s’est précipité sur la scène où Rushdie s’apprêtait à donner une lecture, s’en prenant tout à la voir à l’écrivain et à la personne qui allait l’interviewer. D’un couteau, il a frappé au moins une fois au cou et à l’abdomen — mais les blessures qu’évoque son agent littéraire laissent entendre un véritable achargement.

La police se charge par ailleurs d’obtenir les mandats de perquisition nécessaires pour passer au crible les appareils électroniques trouvés au Chautauqua Institution, qui accueillait l’événement. De même pour les affaires trouvées dans le sac à dos de l’agresseur.

Lors d’une conférence, les autorités ont précisé que le personnel de l’établissement et des membres de l’assistance s'étaient rués sur le meurtrier pour le plaquer au sol. Il semble, d’après les témoignages, que cinq personnes aient été nécessaires pour parvenir à le maîtriser — certains parlant de déchaînement de violence et de furie.

L’identité de l’agresseur est aussie avérée : Hadi Matar, jeune homme de 24 ans, américain d’origine libanaise. Son compte Facebook contenait de nombreuses images de l’ayatollah à l'origine de la rançon de plusieurs millions de dollars pour la tête Rushdie, en 1989. Selon les premiers éléments de l’enquête, il entretenait des échanges avec les extrémistes chiites.

Né en Californie, il avait récemment déménagé dans le New Jersey — le FBI a déjà procédé à la perquisition de son dernier domicile connu, dans le comté de Bergen de l’autre côté de l’Hudson, face à Manhattan. Le romancier, lui, vit depuis plusieurs années à New York. Il aurait adhéré aux messages du Corps des Gardiens de la révolution islamique, organisation paramilitaire de la République islamique d’Iran — directement liée au chef d’État — constituée en 1979.

Si les liens directs ne sont pas encore établis, la police fait état de sympathies affirmées. À ce titre, a été découvert un faux permis de conduire au nom de Hassan Mughniyah, référence à Imag Mughniyah, officier du Corps et chef de la branche libanaise du Hezbollah. Israël s’était débarrassé de l’homme avec l’aide des États-Unis en 2008.

En effet, le nom de famille Mughniyah renvoie bien évidemment à Imad Mughniyah, l'un des plus grands commandants du Hezbollah, éliminé par Israël, avec le soutien des USA, en 2008. pic.twitter.com/Ju0xjmgUQ8 — Romain Caillet (@RomainCaillet) August 13, 2022

Par ailleurs, les rapports policiers indiquent que la sécurité du centre où avait lieu la rencontre ne dispose pas de détecteur de métaux — pas plus qu’il n’opère de contrôle des sacs. Située à quelques dizaines de kilomètres de Buffalo, cette zone rurale vit dans une certaine quiétude : les habitants ne verrouilleraient pas les portes de leurs chalets…

Du côté de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale n’a pu qu’exprimer sa gratitude à l’égard des citoyens qui ont stoppé l’agresseur et aux intervenants ayant prodigué les premiers soins. Pour le Premier ministre britannique, Boris Johnson, Rushdie « exerçait un droit que nous ne devrions jamais avoir à défendre ».

Iran, silence radio

En Iran, les réactions oscillent entre éloges et inquiétudes, dans la presse. Si les motivations réelles de l’homme demeurent inconnues, l’AP rapporte que dans la population iranienne, certains se réjouissent de la mort d’un écrivain « qui a insulté l’islam. C’est le sort de quiconque insulte les choses saintes ».

D’autres redoutent au contraire les conséquences de cette violence — et que le pays ne se trouve plus isolé encore. Rappelons qu’au niveau géopolitique, les tensions restent fortes en ce qui concerne l’accord nucléaire : ce dernier devait être signé sous peu, au terme de quatre journées de négociations entre Iraniens, Russes, Français, Anglais et Allemands. Téhéran assurait d’ailleurs que « les propositions de l’Union européenne étaient acceptables à condition qu’elles fournissent des assurances à l’Iran sur divers points ».

Le gouvernement iranien, théocratique, qui s’était désolidarisé de la fatwa amorcée n’a toujours pas réagi à la tentative de meurtre. En 1998, le ministre des Affaires étrangères avait assuré ne pas soutenir l’initiative de l’ayatollah pas plus qu’il ne cautionnait la récompense promise pour la mort de l’écrivain.

Pour autant, le successeur et guide suprême, Ali Khamenei, n’a pas révoqué la fatwa. « La décision prise concernant Salman Rushdie est toujours d’actualité. Comme je l’ai dit : il y a une balle qui a une cible. Elle a été tirée. Elle atteindra, un jour, tôt ou tard, sa destination », affirmait-il en 89.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0