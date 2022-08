Deux ouvrages pour souffler les 400 bougies de Molière

Des Fourberies de Scapin, en passant par Le Malade imaginaire, ou Le Bourgeois gentilhomme, l’œuvre intemporelle du plus célèbre des dramaturges constitue l’un des piliers de la culture française. Pour célébrer la vie et l'œuvre de Jean Baptiste Poquelin, dit Molière, les Éditions Petit à Petit ont décidé de publier deux titres pour l'anniversaire de sa naissance.

Molière – Le théâtre de sa vie prend la forme d'un docu-BD biopic et reproduit sur 64 pages les aléas de la figure tutélaire de la Comédie française. Il narre en dessins et textes la vie passionnée et tumultueuse qu'a traversé le célèbre homme de lettres. Ce docu-BD reconstitue à travers des moments clés de sa vie, ce qu’a été cet homme dont nous parlons encore aujourd’hui.

La parution est annoncée en septembre 2022, et l'album est signé Dobbs, Thomas Balard, Delphine Terrasson et Suzie Sordi.

Le second, pour sa part, réunit trois pièces de Molière, toutes mettant en scène une figure phare du théâtre moliéresque : les médecins. Retrouvez dans cet ouvrage trois pièces adaptées en BD : L’Amour médecin (1665), Le Médecin volant (vers 1659) et La Jalousie du Barbouillé (entre 1650 et 1660). Le texte intégral est respecté à la virgule près et tous les codes de la BD permettent une lecture fluide et une meilleure compréhension de l’œuvre. Idéal pour (re)découvrir les classiques ! Parution le 31 août prochain...

Ce n'est pas la première fois que la figure emblématique qu'incarne Molière est l'objet de production littéraire. Récemment, les maisons d'édition Glénat et Casterman ont respectivement publié des titres en format bande dessinée.

Chez Casterman, la bande dessinée Molière, Une vie pour le théâtre est venue enrichir la collection Les Classiques en BD de la maison. Tandis que Glénat propose en format bande dessinée un biopic en trois actes, dont la narration juste et sensible jongle avec les temporalités pour dépeindre tout le génie et la complexité de cet homme. Le premier tome se focalise sur le contexte de l'écriture de l'une des œuvres notables de Molière, L'École des Femmes, et donc sa relation tendue avec l'Église et l'amour.