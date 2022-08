Mobidys propose un outil pour évaluer la fluidité de la lecture

Le dernier test national de fluence a montré que près de 50% des élèves entrant au collège ont une fluidité de lecture insuffisante. Pour répondre à cette problématique, Mobidys s’est associé au laboratoire LIA d’Avignon, à l’université et l’école d’orthophonie d’Aix-Marseille, et au Centre Rabelais Langage & Intégration, afin de proposer un nouvel outil d’évaluation.

La capacité à lire un texte correctement et naturellement s’acquiert à force d’entraînement, y compris pour les lecteurs dyslexiques. Pour les accompagner dans cet apprentissage, ils ont développé un nouvel outil d’évaluation de la fluence, en partenariat avec plusieurs pôles d’expertise scientifique et professionnelle. Leur objectif : aider les enfants à s’entraîner à lire à voix haute et à évaluer leur fluidité de lecture, toujours dans notre volonté de donner à chacun le pouvoir de lire.

Qu’est-ce que la fluence en lecture ?

C'est un indicateur du niveau de compétence en lecture. En France, le corps enseignant s’accorde à définir la fluidité de lecture comme « la capacité à lire correctement un texte continu, au rythme de la conversation et avec la prosodie appropriée » (Bianco, M. (2016)).

La fluence est ainsi la combinaison de trois éléments : la précision de la lecture (identification correcte des mots) ; la vitesse de lecture (son automatisation) ; la prosodie (mode d’expression adapté : ton, intonations, rythme, pauses, accents). Le niveau de fluence est très révélateur du degré de maîtrise de la lecture.

Chez le lecteur confirmé, l’identification des mots a été automatisée, grâce au développement de la capacité à reconnaître rapidement et efficacement les caractéristiques du texte. Lire de façon fluide atteste donc d’une charge cognitive libérée et disponible pour les activités de lecture supérieures, comme la compréhension du texte, des implicites, des inférences…

À l’inverse, le lecteur en difficulté ne parvenant pas à automatiser le décodage des mots lorsqu’il lit, l’activité de lecture va entraîner chez lui une surcharge cognitive laissant peu de ressources pour l’accès à la compréhension du texte et l’adaptation de son mode expression. Son attention étant entièrement concentrée sur l’identification des mots lus, sa lecture apparaît particulièrement laborieuse et peu fluente.

Chez le lecteur dyslexique, ces difficultés sont liées à des troubles cognitifs spécifiques (l’association graphèmes-phonèmes avec la dyslexie phonologique, la mémorisation et l’identification des mots dans leur globalité avec la dyslexie de surface ou encore la distinction de certaines lettres entre elles).

Un niveau de fluence insuffisant lors de l’entrée au collège

La capacité à lire et comprendre des textes variés faisant partie des savoirs fondamentaux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, elle constitue un critère d’évaluation important lors de l’entrée au collège.

À la fin de l’année de CE2, les élèves doivent en principe être en capacité de lire, après préparation, un texte d’environ 1500 signes d’un niveau lexical et syntaxique adapté à leur âge, avec une fluidité de lecture satisfaisante. (B.O 5 avril 2018 – Lecture : construire le parcours d’un lecteur autonome).

Les données recueillies ces dernières années par le ministère de l’Éducation nationale tendent à montrer qu’une part importante des élèves entrant au collège ont une fluidité de lecture insuffisante. Ces difficultés apparaissent particulièrement marquées dans les établissements des zones d’éducation prioritaire et ceux accueillant les élèves les moins socialement favorisés.

Face à ce constat, le gouvernement a fait de l’accès à la lecture une cause nationale pour l’année 2021-2022. Dans un document adressé à l’ensemble des acteurs de l’Éducation nationale, le ministère a présenté les modalités de mise en œuvre d’un plan d’action national, de l’école primaire au lycée.

Comment évaluer la fluidité en lecture ?

Il n’est pas toujours simple d’évaluer sa fluence en classe ou à la maison. Pour l’enseignant, cela implique de pouvoir organiser des temps de lecture suffisamment réguliers avec chaque élève, et d’assurer un suivi particulier auprès de ceux qui en ont besoin. Pour l’enfant, une lecture orale face à son professeur et à ses camarades peut représenter un stress, en particulier s’il souffre de troubles dyslexiques.

Mobidys a donc souhaité développer un nouveau dispositif d’aide, qui puisse à la fois être utile à l’élève et à l’enseignant : l'outil FROG d’évaluation de la fluence.

Intégrée à la plateforme Sondo, cette nouvelle fonctionnalité propose à l’enfant de s’auto-enregistrer sur un texte de son choix, directement depuis l’interface. L’analyse vocale lui fournit un score indicatif de son niveau de fluence et met en surbrillance dans le texte les erreurs de lecture commises. L’élève a ensuite la possibilité de se réentendre, mais également d’ écouter la prononciation correcte du mot ou du groupe de mots sur lequel il rencontre des difficultés. Il peut alors s’entraîner autant de fois qu’il le veut et suivre sa progression.

Pour aller plus loin dans l’accompagnement des enfants, ils travaillent également à l’élaboration d’un livre FROG dédié à la fluence. Conçu comme un cahier d’exercices numérique, ce livre regroupera un ensemble de textes de différents degrés de difficulté, sur lesquels l’enfant pourra s’entraîner en autonomie.

Ce cahier d’entraînement se veut également être un appui pour l’enseignement de la lecture. Comment ? En permettant aux enseignants de sélectionner les exercices les plus adaptés à chaque élève, et de suivre leur progression grâce aux scores de fluence automatiquement calculés.

Des outils issus de la recherche et de la pratique professionnelle

Ces deux projets ont pu être développés grâce à leurs partenariat avec plusieurs pôles d’expertise scientifique et professionnelle, dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la reconnaissance vocale, de l’orthophonie et de la pédagogie, notamment : Corinne Fredouille (Professeure des universités, Laboratoire Informatique d’Avignon) ; Muriel Lalain (Chargée de recherche CNRS, Laboratoire Parole et Langage de l’Université d’Aix-Marseille, et École d’orthophonie de Marseille) ; le centre Rabelais Langage et Intégration, établissement médico-social accueillant des enfants présentant des troubles sévères du langage, qui leur offre l’accès à des enregistrements audio réels d’enfants avec des difficultés de lecture et leur a permis de tester nos solutions directement auprès d’eux.

À travers ces projets, Mobidys souhaite poursuivre les recherches sur les stratégies et moyens permettant d’améliorer les compétences en lecture de l’enfant, qu’il s’agisse de l’aide à l’évaluation de la fluence de lecture, de la remédiation, ou encore d’exercices d’entraînement à la compréhension.

Photographie : illustration, Valerie Everett, CC BY-SA 2.0