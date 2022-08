La Clé de l'Enfer, ou de la magie noire au XVIIIe siècle

Le titre latin complet du manuscrit est Clavis Inferni sive magic alba et nigra approbata Metatrona, soit La clé de l’enfer, avec magie blanche et noire, approuvée par Metatron. Ce dernier est un archange talmudique et de différentes traditions kabbalistiques. Comme quand on souhaite se rendre locataire d’un appartement, il est le garant du sérieux et de la solvabilité de la démarche.

Écrit en latin, grec, hébreu et en alphabet « magique » conçu par l’occultiste Cornelius Agrippa dans son troisième livre de philosophie occulte, daté de 1510, le livre est rempli d’invocations d'esprits et de démons, et même... de Dieu. Mais ne paniquez pas, car le grimoire fait également l’après-vente : en effet, il donne aussi des instructions pour bannir les esprits invoqués... Pratique.

La clé de l'enfer. Wellcome Collection.

Le manuel d’une école de magie noire ?

Cette Clé de l’Enfer est attribuée à un certain Cyprien, un nom qui « fait probablement référence à Saint Cyprien d’Antioche, mort en 304 après J.C », écrit le chercheur Benjamin Breen dans un article d’Atlas Obscura. Et d'ajouter : « Ce genre d’attribution apocryphe était très courante pour les textes magiques médiévaux, puisque Cyprien était réputé pour avoir été un puissant magicien et invocateur de démons avant de se convertir au christianisme. »

Cette fausse affectation, dite pseudoépigraphie, a été une pratique largement partagée tout au long de l’histoire théologique et mystique. Dans l’hermétisme antique, on signait du nom d'un personnage mythique, comme Hermès Trismégiste (trois fois grand) ou Asclépius, héros ou dieu de la médecine.

Moins une tentative de duperie, elle exprimait plutôt une désidentification de celui qui était plus un passeur de paroles venues d’en haut, tout comme le signalement d’une inscription dans une tradition occulte basée sur des savoirs validés. Très longtemps, jusqu’aux derniers moments de l’Ancien Régime, la connaissance ne provenait pas de ce qui allait être découvert, dans l’idée du progrès, mais de ce qui était le plus proche de la source, soit le plus ancien.

La Wellcome Collection, qui rend accessible le manuscrit, propose, au sujet de l’origine du texte : « Aussi célèbre sous le nom de Livre noir, [La Clé de l’Enfer] est le manuel de l’école noire de Wittenberg, l’ouvrage à partir duquel une sorcière ou un sorcier tire ses sorts. L’école noire de Wittenberg était censée être un endroit en Allemagne où l’on allait apprendre les arts noirs. »

La clé de l'enfer. Wellcome Collection.

La professeure de littérature norvégienne, Kathleen Stokker, reprise par Open Culture, a de son côté découvert des sources danoises qui mentionnent un Cyprianus, comme « un compatriote danois si mauvais de son vivant que lorsqu’il est mort, le diable l’a chassé de l’enfer ». Cyprianus était tellement enragé par ce traitement « qu’il s’est consacré à l’écriture des neuf livres des arts noirs qui sous-tendent toutes les œuvres noires scandinaves ultérieures ».

Une histoire pas si éloignée de celle du Necronomicon de l’Arabe fou Abdul al-Hazred et par extension d’H.P. Lovecraft. Un autre récit apocryphe identifie Cyprianus comme une religieuse mexicaine de 1351....

Breen, pour sa part, se borne à proposer la date de 1717 au sujet de la page de garde du Clavis Inferni, quand une entrée de Sotheby’s émet la fin du XVIIIe siècle, et plus précisément 1775.

L’approche « satanique » du monde ne s’est pas arrêtée avec l’hégémonie du scientisme en Occident. On pourra par exemple citer la figure d’Aleister Crowley, mage anglais qui inspira toute une génération d’artistes dans les années 60, dont les mythiques Beatles et Rolling Stones. Un luciférianisme d’époque bien décrit dans nombre de romans de l’écrivain Simon Liberati.

Aujourd’hui, le wicca, sorte de pensée new-age qui connait un essor important, notamment aux États-Unis, a pris le relais. Une idée reprise par Michel Houellebecq dans son dernier roman.

Crédits visuel : Wellcome Collection