Aux États-Unis, un sénateur dénonce l'“endoctrinement” par les livres

Ces mots ont été prononcés lors d’une conférence de presse tenue le 8 août en face de la succursale principale de la bibliothèque publique du comté de Spartanburg. À cette occasion, Krimbrell, accompagné du président du South Carolina Palmetto Family Council, Dave Wilson, a brandi des œuvres, comme You Be You, My Own Way: Celebrating Gender Freedom for Kids, The Pronoun Book, Who Are You ou Pride 1 2 3. Des ouvrages tous disponibles dans les bibliothèques de Spartanburg.

Tous conçus pour les enfants, ces ouvrages célèbrent les différences (You Be You), incitent à ne pas se conformer à des stéréotypes de genre (My Own Way: Celebrating Gender Freedom for Kids) ou présentent la communauté LGBT (Pride 1 2 3). The Pronoun Book, quant à lui, propose aux enfants âgés de plus de 5 ans de découvrir la variété des pronoms, et pourquoi des personnes souhaitent être désignée par l'un plutôt qu'un autre.

La menace de couper les aides publiques

Les deux compères de la droite américaine ont expliqué que ces livres « poussaient les enfants vers l’industrie du sexe ». Engagé dans la censure de livres LGBT, le Palmetto Family Council est une filiale locale de l'association Focus on the Family, axé sur « la moralité sexuelle ».

Contre le mariage homosexuel, l’éducation sexuelle et les vaccinations contre les infections sexuellement transmissibles, cette organisation promeut les valeurs et les vertus du mariage, ainsi que le modèle familial traditionnel. Le directeur du Bureau de la politique publique de la Convention baptiste de Caroline du Sud, Tony Beam, faisait également partie de la douzaine de partisans qui se sont tenus aux côtés de Kimbrell, afin de dénoncer ses livres néfastes à leurs yeux.

En outre, Josh Kimbrell s’appuie sur l’argument des impôts servant à payer ces livres : « Personne ne refuse à personne le droit de lire, de croire ce qu’il veut croire sur le changement de sexe, mais pour les enfants, ils sont interdits. Nous ne permettrons pas que l’argent des contribuables soit utilisé pour endoctriner des jeunes dans cet État sans que les parents le sachent. »

Le sénateur a également menacé Todd Stephens, directeur exécutif de la bibliothèque publique de Spartanburg, de le faire remplacer à son poste s’il ne se conformait pas à ses exigences. Il a également ajouté qu’il s’efforcerait d’arrêter le versement des salaires à tous les cadres du système des bibliothèques. L’institution publique recevrait environ 760.000 $ par an en financement de l’État, entièrement utilisé pour l'achat de livres, du matériel d’apprentissage et pour les services de bibliothèque.

En réaction à cette nouvelle offensive réactionnaire qui s’inscrit dans une dynamique commune à de nombreux États du pays, des dizaines de manifestants ont défendu les droits de tous à accéder aux ouvrages dans leur système de bibliothèques publiques, armés de pancartes disant : « Interdire Josh Kimbrell, pas les livres », ou encore « Votre haine n’a pas sa place ici ».

Amberlyn Boiter, vice-présidente du PFLAG Spartanburg (Parents, familles et amis des lesbiennes et des gays), qui a organisé la contre-manifestation, a expliqué à GoUpstate : « Ces ambitions de censure des programmes et d’interdiction des livres dans les bibliothèques sont des tentatives à peine voilées d’utiliser des enfants pour nuire à la communauté LGBTQIA+. » Et d’ajouter : « Je ne découragerais jamais ma fille ou un enfant de lire un livre sur n’importe quel type de structure familiale — tous les enfants devraient pouvoir accéder à ces informations. »

Le sénateur de Caroline du Sud n’est pas le premier à demander de retirer les livres des institutions financées par l’État. À Tulsa, dans l'Oklahoma, le secrétaire à l’Éducation, Ryan Wilson, a réclamé aux écoles publiques de retirer les titres, Gender Queer et Flamer de la collection, avec succès, nous apprend BookRiot.

D’autres législateurs et politiques ont présenté des ateliers qui enseignent aux personnes comment faire interdire des livres dans les écoles et les bibliothèques publiques, comme ceux organisés par la représentante de l’État de l’Idaho, Heather Scott.

Crédits photo : Raphaël Labbé (CC BY-SA 2.0)