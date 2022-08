Les manuscrits de Céline conservés par un membre de la Résistance

« Contacté à son retour en France par ce grand résistant (Yvon Morandat), le collaborateur et antisémite Céline ne donne pas suite. Cela écornerait sa position victimaire. Alors Morandat met tous les documents dans une malle, laquelle, des dizaines d’années plus tard, me sera confiée. » Voici ce qu’explique Jean-Pierre Thibaudat dans un long papier publié sur un blog de Mediapart.

Volés ou sauvés ?

Yvon Morandat, un des trente premiers volontaires qui ont rejoint le général de Gaulle à Londres, a habité à la libération l’appartement de Céline selon Thibaudat, rue Girardon, et ce jusqu’en 1946. Après avoir présenté le parcours du héros de guerre dans une ambition de défendre la mémoire et le comportement de ce dernier, il ajoute : « Comment cet homme aurait-il pu piquer tout ça ? À quoi bon ? C’est même tout le contraire. Il a préservé ces écrits dans un geste de générosité, de civisme. »

Dans son exil danois, Céline soupçonne Morandat d’avoir détruit les feuillets : « Mon occupant rue Girardon m’a foutu à la poubelle la suite manuscrite de Guignol’s et encore trois autres romans en train ! C’est un dénommé Morandat, ami de De Gaulle. Il écrit dans La Seine ! L’organe des noyés ? Il me hait ce Morandat, paraît-il », peut-on notamment lire dans une missive envoyée à Henri Poulain le 4 septembre 1947.

En juin 1944, l’auteur de plusieurs pamphlets antisémites, comme Bagatelle pour un massacre ou Les Beaux draps, avait fui Paris pour l’Allemagne, avec son épouse, Lucette Destouches, et son chat, Bébert. Une expérience qu’il a narrée dans plusieurs de ses œuvres, dont d’Un château l’autre.

Le critique dramatique et ancien journaliste de Libération ajoute : « Quand il a contacté Céline pour les lui rendre, celui-ci a refusé. Pour lui, il était insupportable qu’un homme comme Morandat ait conservé tout ça, il ne pouvait que l’avoir détruit. C’est ce qu’il a dit dans des tas de lettres, tant il tenait à rester dans cette posture victimaire qui lui était caractéristique. »

Rangés dans une malle, les documents auraient terminé dans une cave dans la nouvelle habitation de la famille à Neuilly. Après la mort de Morandat en 1972, la malle refait surface.

Gilles Karpman, ami de la fille de Morandat, Caroline, propose alors d’en parler à Jean-Pierre Thibaudat, « un ami très proche ». Ils décident ensemble de ne rien révéler tant que la veuve Lucette Destouches est en vie, « par crainte qu’elle ne fasse disparaître certains documents ou empêche des travaux de recherche à partir des manuscrits et documents contenus dans la caisse ».

L'idée est également d'éviter la spéculation autour des manuscrits, ou encore des accusations à l'encontre d'Yvon Morandat. Malheureusement, Thibaudat ne retrouve plus les échanges épistolaires avec Karpman.

Ainsi, Jean-Pierre Thibaudat est formel : « Les manuscrits et les papiers de la rue Girardon n’ont pas été “volés” comme le serine Me Gibault [François Gibault, un des deux ayants droit de la veuve de Céline], mais préservés, en un mot : sauvés. » Et d’épingler au passage l’utilisation commerciale de ces textes par Gallimard, car « le temps presse pour les ayants droit et leurs royalties. L’œuvre de Céline tombera dans le domaine public en 2031. »

Après que les ayant droits aient récupéré les documents en juillet 2021, la justice avait ouvert, suite à une plainte, une enquête pour « recel de vol », classée sans suite.

Guerre s’est révélé être une grande réussite de librairie, comme un succès critique, avec près de 140.000 exemplaires vendus à ce jour. Le texte s’achevait par le départ du brigadier Ferdinand vers l’Angleterre. Le 13 octobre, les lecteurs pourront découvrir la suite, Londres. Et cette fois-ci, on passe de 150 à plus de 500 pages.

Après Londres, viendra, plus surprenant, un conte médiéval, La Volonté du roi Krogold, refusé à l’époque par Denoël. Et pour l’année 2023, la maison fera paraître un troisième tome des romans de Céline à la Pléiade, comme une édition révisée du fameux texte inachevé, Casse-pipe, imprimé en 1949.

Crédits : capture d'écran YouTube