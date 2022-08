Maison d’édition : l’importance de l’image digitale

Pour les grandes maisons d’édition qui jouissent d’une image glorieuse auprès du grand public, il n’est pas forcément nécessaire de rechercher à avoir une présence numérique très à la pointe. En revanche, pour une maison plus petite, moins connue, moins ancienne aussi, on peut faire le pari de réaliser un travail important dans le digital.

Elaborer une charte graphique spécifique présente sur l’ensemble du site Internet de la maison relève alors d’une nécessité. Mais on peut chercher à aller plus loin dans la démarche en pensant une cohérence sur l’ensemble, du logo de la maison jusqu’au design de la couverture de chaque livre, de chaque collection. Au sein d’une librairie, si les publications appartenant à une même maison sont immédiatement reconnaissables, c’est une plus-value non négligeable.

Aujourd’hui, l’offre de prestation pour réaliser l’approche marketing et design est très importante. De nombreuses petites agences de communication ont vu le jour ces dernières années, avec la montée en puissance d’Internet. On peut faire le choix d’une agence digitale à Paris, sans hésiter à mettre en concurrence plusieurs offres. Les propositions qui vous seront faites irrigueront aussi vos idées et vos perspectives de développement.

Externaliser ce travail afin de pouvoir faire appel à toute une équipe spécialisée peut être opportun, plutôt que de recourir à une seule personne qui aurait déjà la charge de développer la présence numérique de votre maison. Avoir un salarié dédié à l’animation des réseaux est un plus, mais il ne pourra pas en plus réfléchir à l’approche digitale d’ensemble. Ce ne sont pas là les mêmes métiers. Un community manager se chargera en revanche, en relation avec l’agence choisie, de la mise en œuvre de campagnes marketing et de la mise en avant des outils de communication qui auront été créés en accord avec la ligne éditoriale de votre maison.

Il faut bien sûr rechercher une forme de cohérence, sans vouloir se distinguer simplement pour se distinguer. Une agence pourra vous aider à réfléchir aux valeurs que vous souhaitez mettre en avant, à ce que vous voulez que les lecteurs aient à l’esprit quand ils se dirigent vers une de vos publications. Qu’est-ce qui fait votre ADN et comment cela peut se traduire d’un point de vue graphique dans votre logo et dans vos outils de communication, à commencer par la présentation extérieure de vos ouvrages ?

Avant de démarcher différentes agences, il peut être important de faire un point sur vos priorités, étudier la façon dont vos lecteurs se tournent vers vous. Avez-vous une présence numérique suffisamment importante ? Est-ce que vos livres se vendent principalement en librairie ou sur Internet ? Il faut répondre à ces questions avant de mettre en œuvre une stratégie spécifique pour développer votre lectorat.

La difficulté qui se pose souvent pour une maison d’édition, c’est l’écart perçu entre culture et modernité. Travailler à l’excès l’image numérique d’un point de vue marketing peut être mal interprété par les lecteurs de vos ouvrages, car le livre reste un objet culturel singulier. Associer marché et bien culturel doit être fait avec finesse, sans quoi on tombe dans une certaine vulgarité ou dans un travail qui fait perdre au livre sa valorisation culturelle.

Cette équation souvent problématique traverse nombre de romans du XIXème qui s’intéressent à la construction de la littérature et à son évolution dans l'univers de la consommation de masse. Qu’on pense à Illusions perdues de Balzac, à L’Éducation sentimentale de Flaubert, avec le personnage de Jacques Arnoux (propriétaire de L’Art industriel au nom oxymorique) ou encore à Bel-ami de Maupassant. N’être qu’un vendeur de livres, c’est chuter dans le mercantile. Or, pour un éditeur, c’est tout le contraire qu’il faut arriver à mettre en avant. L’ouvrage est un objet artistique, et il doit l’être dans son fond comme dans sa forme.

Crédits illustration Pexels CC 0