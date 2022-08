Upcycler ses livres pour en faire des boîtes à bijoux (ou autres)

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », disait Lavoisier. Et le scientifique ne serait pas peu fier en voyant comment la nouvelle génération applique son dicton aux modes de consommation. En effet, la dernière décennie a vu les méthodes de recyclage et d'upcycling se diffuser. Le but : revaloriser les matériaux ou objets démodés ou abîmés, afin de les transformer en quelque chose de plus beau ou plus utile, et surtout, de leur éviter de passer par la case poubelle.

Une internaute propose ainsi un tutoriel sur HomeTalk, une plateforme qui permet aux gens d'améliorer leurs espaces de vie grâce au bricolage. Ce tutoriel présente les différentes étapes visant à faire d'un livre une boîte à bijoux. Pas à pas, ce tuto nous montre comment, avec le matériel le plus rudimentaire, il est possible de donner une seconde vie à des livres défraîchis.

Trouver le livre adéquat

L'une des étapes clés de cette manœuvre reste la sélection de l'œuvre que vous êtes prêt à sacrifier... ou plutôt réutiliser. Le choix devra se porter sur un livre suffisamment dense et épais, doté d'une couverture assez solide, pour qu'après le découpage et le collage, les contours puissent être aussi rigides que ceux d'une boite.

Pour commencer, il faut « creuser » le livre, soit l'ouvrir en laissant un nombre suffisant de pages du côté droit, afin de créer de la profondeur dans la boite. Ensuite, tracer un rectangle sur la première page, et découper avec un cutter, en s'armant de patience et de prudence, pour ne pas déraper.

L'étape suivante consiste à coller l'ensemble des pages ensemble, pour rigidifier la base de la boite et faire en sorte qu'elle ne constitue qu'un seul élément. Il peut arriver que l'arête intérieure du côté de la reliure soit irrégulière : pour y remédier, un morceau de carton rigide ou de la feutrine auto-adhésive permettra de masquer l'ensemble.

Décorer, ou non

Après avoir fait toute la préparation technique pour que ce nouvel objet soit utile et fonctionnel, il sera possible de laisser l'ensemble tel quel, si la couverture de l'ouvrage vous plait.

Dans le cas contraire, la couverture du livre servira de page blanche et il est possible de la décorer à votre guise en ajoutant breloques, peintures et autres éléments décoratifs.

Cette étape de personnalisation est celle qui vous permettra de réellement achever le travail de transformation et d'en faire une boîte idéale pour des bijoux, ou autres, tout en poursuivant la démarche écolo !

Photographie : illustration, Kim B, CC BY-NC-ND 2.0