Luffy à l'abordage des cinémas avec One Piece: Red

Fêtant cette année ses 25 ans de publication, la saga One Piece n’en finit plus d'atteindre des sommets : après un record battu en matière de ventes de mangas dans le monde entier, la franchise s'invite une nouvelle fois au cinéma, ce 10 août dans les salles françaises.

Le réalisateur explique avoir retrouvé avec plaisir l'univers créé par Eiichiro Oda : « Cela faisait plus de 20 ans que j'avais réalisé la première animation One Piece et je n'étais pas certain de pouvoir être le réalisateur d'un film, mais M. Oda m'a dit : “Allons-y !”. Qui pourrait refuser une telle proposition ? Il est vite devenu évident de rejoindre l'équipe. Me plonger dans la réalisation de ce nouveau film m'a fait me demander ce que représentait One Piece pour moi. »