American Psycho, le jeu : toi aussi, deviens un psychopathe

American Psycho : A Killer Game est un jeu d’astuce tourné vers la surenchère constante. On y incarne un banquier confronté à de terribles enjeux : s’assurer que sa réservation au restaurant est confirmée, garder une apparence de splendide jeune premier et surtout, surtout ! : que sa carte de visite mettent en rage des collègues que l'on déteste. Le tout, sans céder outre mesure à un instinct de grand malade meurtrier…

Renegade Game Studios.

Le jeu réunit 2 à 5 personnes — de 14 ans au moins — pour des parties entre 45 et 60 minutes et les scènes du film établissent le déroulé de chaque tour. Pour l’emporter, les joueurs auront à maintenir un score de psychopathe le plus bas possible – sauf que dans ce monde, virer totalement psycho devient la seule solution…

« Chez Renegade, nous aimons offrir aux fans une nouvelle façon de découvrir leurs films, émissions de télévision et autres divertissements préférés », a déclaré Scott Gaeta, président et éditeur de Renegade Game Studios, repris par Game Trend. Le jeu de cartes sortira en 2023.

American Psycho (trad. Alain Defossé) est un roman de Bret Easton Ellis sorti en 1991. Chronique hallucinée des années Reagan et du mode de vie des « yuppies », on suit Patrick Bateman, 27 ans et conseiller en gestion de patrimoine à Wall Street. Beau, riche et distingué, il n’en est pas moins un psychopathe meurtrier. Le roman, best-seller mondial, s’est vendu à plusieurs millions d’exemplaires.