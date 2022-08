La bibliothèque du Trinity College investit 90 millions € pour protéger ses trésors

Les travaux, qui suivront les plans de l’architecte Heneghan Peng, connu pour avoir modernisé la National Gallery of Ireland, commenceront lorsque tous les livres seront retirés. 750.000 ouvrages, souvent vulnérables et imprimés sur vélin, papier ou soie, nécessitent d'être déplacés un par un. Afin de mener à bien ce vaste projet, acté en avril dernier, il aura fallu achever le catalogage de chaque livre, commencé il y a 40 ans, ce qui fut fait durant la pandémie grâce au labeur d’une équipe de 50 personnes travaillant à domicile.

En parallèle, à destination notamment des chercheurs du monde, il a été créé également le premier catalogue en ligne de la collection de Trinity. Chaque livre sera aussi équipé d’une étiquette d’identification par radiofréquence (RFID) pour permettre aux étudiants de cibler leurs lectures, nous apprend le Guardian.

Préserver les manuscrits

L'entretien et la préservation des manuscrits nécessitent un examen de chaque document, avant dépoussiérage, traitement et réparation, si besoin. Un travail minutieux qui s'étendra jusqu’à la fin de l'année 2023. Helen Shenton, bibliothécaire et archiviste du Trinity College, qui dirige l’initiative, ajoute que l’accumulation de particules de gaz d’échappement provenant des routes entourant le bâtiment accélère une détérioration de certains documents.

Elle continue : « Les livres sont des artefacts organiques et ce que vous sentez sous vos doigts, c'est la détérioration du cuir et du papier. Pour ralentir ce phénomène, de meilleures conditions environnementales sont nécessaires. Nous avons non seulement besoin de contrôler la température et l’humidité, mais nous devons également nous protéger contre la pollution. » Cette détérioration dégage une odeur caractéristique, identifiée par de nombreux visiteurs de l'institution.

En outre, la série de bustes réservés aux hommes de la bibliothèque sera amendée. Quatre nouveaux bustes de quatre artistes différents seront commandés : de la mathématicienne Ada Lovelace, de la cofondatrice de l’Abbey Theatre, Lady Gregory, de l’écrivaine Mary Wollstonecraft et de biophysicienne Rosalind Franklin.

Parmi les 250.000 livres et manuscrits anciens, on peut citer le célèbre Livre de Kells du IXe siècle, calligraphié et enluminé à la main. Également appelé Le Grand Évangéliaire de Saint Colomba, ce livre, un des plus anciens de l’Irlande, réunit les quatre évangiles. En 2019, l’exposition « Book of Kells » a réuni plus d’un million de visiteurs pour admirer ses pages.

Crédits photo : Barry (CC BY-SA 2.0)