La guerre des tranchées : visite avec Gilles Marchand en Virgile

En attendant une chronique aussi difficile à accoucher que cette guerre fut longue, Gilles Marchand nous a ouvert une partie de ses archives. Son Soldat, c’est en se rendant sur les lieux de la guerre qu’il l’a façonné. Des photographies agrémentées des impressions et commentaires, voilà une entrée dans ce roman — une fantastique histoire d’amour, vécue à rebrousse-temps par des protagonistes embarqués dans un conflit inhumain. Voici les photos et textes qu'il nous a fait parvenir.

EXTRAIT: Le soldat désaccordé : deux coeurs et tant de tranchées

C’est la première fois que le fond historique est aussi important dans l’un de mes romans. Mes livres précédents se passaient vers la fin des années 1970 et le début des années 1980. Des années un peu fantasmées, un peu magnifiées. Pour le Soldat désaccordé, il a fallu que je fasse tout un travail de recherche.

J’ai commencé par lire ou relire les « classiques » Genevoix, Barbusse, Dorgelès, Giono, Cendrars, Chevallier, etc. J’ai ensuite lu des livres d’historiens, écouté des podcasts, des interviews d’anciens poilus.

Mais très vite, j’ai su qu’il allait falloir aller sur place. Pour tout dire, peut-être même que ce livre est né du choc que j’avais ressenti lors de ma première visite à Verdun. J’ai grandi à Bordeaux et je n’avais rencontré la Première Guerre mondiale qu’à travers la littérature. Il n’y a pas de trace de la Grande Guerre dans le Sud-Ouest. J’ai grandi avec les vestiges du Mur de l’Atlantique de la Deuxième Guerre mondiale, mais la Grande Guerre n’a rien laissé ou presque.

Or, dans les Ardennes ou dans la Somme, la terre ne s’en est pas encore remise. Partout, plus d’un siècle après, sont visibles les cicatrices du conflit. Le sol est boursouflé, éventré. Et si la nature a repris ses droits, il n’y a plus d’horizontalité au pied des arbres.

J’ai commencé sur les bords de Marne. J’y allais essentiellement pour visiter le Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux et j’en ai profité pour me promener sur les sites des batailles. Pour être honnête, il ne reste pas grand-chose et il faut faire preuve d’imagination. Des cimetières militaires, une église sur les murs de laquelle des soldats ont fait des graffitis, des monuments aux morts, dont celui dédié à Charles Péguy qui fait une brève apparition dans mon roman.

Je suis retourné à Verdun. Quand on travaille sur cette période, c’est un rendez-vous qu’il est impossible de manquer. Là encore le Mémorial est une mine très intéressante à explorer. Mais peut-être que le plus impressionnant reste encore la forêt, pour les raisons évoquées plus haut.

Le fort de Douaumont également est une expérience forte. Il y règne un silence de plomb à peine troublé par le bruit des gouttes qui suintent sur les murs et tombent du plafond. Il y fait très froid, les pas résonnent. Si les fantômes existent, il est fort à parier que c’est ici qu’ils viennent se réfugier.

Plus au Sud, les Eparges. Le décor de Ceux de 14 de Maurice Genevoix. On y voit encore des tranchées. Là encore les arbres ont repoussé. Mais le sol reste martyrisé.

C'est à quelques kilomètres de là, dans le petit cimetière de Saint-Remy-la-Calonne, que se trouve la tombe d'Alain-Fournier. Impossible de ne pas faire le détour. Pour la petite histoire, c'est en 1991 que la dépouille de l'auteur du Grand-Meaulnes a été retrouvée. Avec lui une vingtaine de soldats tombés le 22 septembre 1914. Soixante-dix-sept ans... La terre sait garder longtemps ses secrets.

Enfin Vimy. Assez méconnu en France et pourtant une très grande bataille canadienne (et accessoirement une scène clef de mon livre). C’est à quelques kilomètres d’Arras. Un monument majestueux au milieu d’un terrain lunaire. Pas un mètre sans l’impact d’un obus. Il est encore interdit de marcher hors de chemins. « Munitions non éclatées. »

crédits photos © Gilles Marchand