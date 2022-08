Quand le Moyen Âge adaptait un best-seller en bande dessinée

Joachim du Bellay, originaire d’Anjou, occupe les Académiciens, leur Coupole et quelques artistes ces derniers jours. Des étudiants angevins sont récemment montés à Paris pour célébrer l’anniversaire du poète. Venus de l’université de Lettres, ils ont retrouvé dans les lieux le rappeur et écrivain Abd Al Malik, ainsi qu’Érik Orsenna. Et ensemble, ont commémoré les 500 ans de la naissance de Jojo… peu ou prou, la date précise demeurant floue.