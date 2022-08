SaveBatgirl : les fans de DC à la rescousse

Celon The Wrap, les dirigeants ne verraient pas le long métrage comme le genre « d’événement cinématographique » que DC veut sortir sous ses licences. En réponse, les fans se sont rapidement tournés vers les réseaux sociaux pour partager leur déception. Grâce au #SaveBatgirl, c’est un véritable mouvement qui a été créé.

« La décision de ne pas sortir Batgirl reflète le changement stratégique de notre leadership en ce qui concerne l’univers DC et HBO Max. Leslie Grace est une actrice incroyablement talentueuse et cette décision ne reflète en rien sa performance. Nous sommes extrêmement reconnaissants vis-à-vis des cinéastes de Batgirl et Scoob ! Holiday Haunt et leurs acteurs respectifs et nous espérons collaborer à nouveau avec tout le monde dans un avenir proche » explique le porte-parole de Warner Bros Picture.

D’autres hashtags comme #ReleaseBatgirl ont également vu le jour pour mettre Warner Bros Discovery sous pression. Le choix est en effet d’autant plus étonnant que le studio « prévoit activement » de travailler avec la star du film, l’actrice Leslie Grace ainsi qu’avec ses réalisateurs Bilall Fallah et Adil El Arbi.

« Nous ne savons pas quand Batgirl sortira », avait déjà révélé El Arbi dans une récente interview avec le journal Insider. « Personne ne nous a rien dit à propos des ajustements, juste de poursuivre le travail. » Le tournage était terminé depuis plusieurs mois et le film était pourtant déjà en postproduction.

Si the Wrap évoque le budget ainsi que la direction des studios, le New York Post parle lui de projections-tests catastrophiques : « Le film a été si mal accueilli par les spectateurs que le studio a décidé de réduire les pertes et d’abandonner, pour le bien de l’avenir de la marque. C’est une catastrophe DC. »

Écrit par Christina Hodson, à qui l’on doit déjà l’émancipation d’Harley Quinn dans Birds of Prey, le film mettait en vedette Lesli Grace dans le rôle de Barbara Gordon alias Batgirl. J.K. Simmons devait à nouveau incarner le commissaire James Gordon et Michael Keaton faire son grand retour dans la peau de Bruce Wayne alias Batman.

La nouvelle tombe alors que les studios sont encore en pleine discussion quant à l’avenir du film The Flash qui devait sortir au cinéma en 2021. En effet, les écarts de conduites de sa star, Ezra Miller mettent à mal les projets d’adaptation.

Crédits photo : Michael Li ( CC BY-NC 2.0)