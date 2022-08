États-Unis : l'autrice Masih Alinejad échappe à une tentative de meurtre

Masih Alinejad, née en Iran en 1976, vit aux États-Unis depuis plusieurs années déjà : après un début de carrière dans le journalisme dans son pays natal, elle fut contrainte de s'exiler face aux menaces pesant contre elle. Fervente opposante au port du hijab par les femmes, critique du régime iranien, elle développe désormais son discours depuis les États-Unis, notamment par le biais de VOA Persian Service, un service de diffusion d'informations destiné aux Iraniens, mais géré depuis Washington.

Alinejad a publié plusieurs livres, dont The Wind in My Hair : My Fight for Freedom in Modern Iran (Le Vent dans mes cheveux : mon combat pour la liberté dans l'Iran moderne), paru en 2018. Elle y revenait notamment sur son action sur les réseaux sociaux : elle avait lancé une page encourageant les Iraniennes à envoyer des portraits d'elles sans leur hijab.

En juillet 2021, le département du contre-espionnage du FBI avait fait état d'une tentative d'enlèvement empêchée par les services : cinq agents secrets iraniens auraient prévu de kidnapper Alinejad, pour la conduire en bateau jusqu'au Venezuela, puis en Iran. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien avait démenti les accusations américaines, assurant qu'elles étaient « infondées et ridicules ».

Un autre événement dramatique a été évité de peu, après l'arrestation d'un homme en possession d'un fusil automatique non loin du domicile de l'autrice, à Brooklyn. Khalid Mehdiyev, 23 ans, a été stoppé par la police à bord de son véhicule parce qu'il avait... grillé un stop. À bord, les policiers ont découvert l'arme. Plutôt dans la journée et la veille, comme l'ont révélé des images de vidéosurveillance, il avait tenté de s'introduire au domicile de Masih Alinejad.

« L'année dernière, la République islamique a tenté de m'enlever, elle cherche à présent à m'assassiner », a commenté l'autrice sur Twitter. « Merci aux agents fédéraux, mais l'administration doit faire plus pour aider les citoyens américains. »

Pour l'instant, les autorités américaines n'ont pas émis de commentaires sur l'affaire. Niant toute tentative d'assassinat, Khalid Mehdiyev a été inculpé pour port d'une arme au numéro de série effacé, et la famille de l'autrice a été placée en sécurité.

« Il est important pour moi que cet homme soit emprisonné », a ajouté l'autrice auprès de CBSNews, « mais ça ne s'arrête pas là. Ces idées doivent être combattues par le gouvernement américain. Mon crime est simplement de donner une voix aux gens qui en sont privés en Iran. »

Photographie : Masih Alinejad en 2018 (Kambiz Foroohar, CC BY SA 4.0)