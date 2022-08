Cuisiner dans sa bibliothèque ou lire dans sa cuisine : plus besoin de choisir

Trois ans séparent la diffusion prochaine de la préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon de la dernière saison de la série adaptée du chef-d’œuvre de G.R.R. Martin. On se souviendra de l’avalanche de critiques qui avait accompagné ce 8e volume – sur les réseaux sociaux... Beaucoup avaient évoqué la volonté des producteurs d’expédier l’adaptation, afin de passer à autre chose. Des stigmates qui ne sont pas résorbés pour l’équipe de HBO, pas plus que pour l’auteur.