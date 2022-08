Canal+ adaptera plus de livres du groupe Vivendi

Quelque peu gêné aux entournures dans sa conquête de l'édition française par les autorités de la concurrence, le groupe Vivendi a finalement privilégié l'option la moins complexe : conserver les actifs au chiffre d'affaires le plus important, à savoir Hachette Livre. Editis devrait donc être cédé, à terme, comme l'a révélé le groupe de Vicent Bolloré le 28 juillet dernier.

Deux jours plus tôt, le 26 juillet, le groupe Canal+, également propriété de Vivendi, ouvrait un nouveau poste dans son organigramme, vice-présidente chargée des adaptations littéraires et indiquait en confier les clés à Audrey Brugère, entrée au sein du groupe en 2009. Depuis 2017, elle en supervisait les séries étrangères et les programmes destinés à la jeunesse.

À compter du 1er septembre prochain, elle aura donc pour mission de faire le lien entre StudioCanal, la filiale de production de Canal+, la diffusion assurée par Canal+, et Editis, indiquait le communiqué. Soit, d'ici quelques mois, Hachette, une fois l'opération financière échafaudée par Vivendi terminée.

Anna Marsh, directrice générale de Studiocanal, se réjouit « qu’Audrey Brugère occupe désormais le poste de directrice des adaptations littéraires du Groupe Canal+ ». « Accroître l’adaptation d’œuvres littéraires à succès en films, séries ou documentaires est l’une des ambitions de Studiocanal pour les prochaines années, ce dont témoigne la création de ce poste. L’expérience d’Audrey au sein du Groupe Canal+, ainsi que sa connaissance de nos métiers seront précieuses pour y parvenir. »

Rappelons que Vivendi avait annoncé l'ambition de concurrencer Amazon ou Disney dans le domaine du divertissement et de la culture, raison qui sous-tendait l'OPA sur le groupe Lagardère. D'après les arguments déployés par les responsables du groupe, la concentration dans l'édition française devait permettre de peser suffisamment lourd face aux GAFAM et autres multinationales...

Les synergies entre StudioCanal, Canal+ et Editis ne datent pas de cette création de poste, puisque le Bureau des Auteurs, créé en novembre 2021, entendait déjà accompagner les auteurs et leurs œuvres vers des projets d'adaptation et des producteurs. Parmi ces derniers, StudioCanal était évidemment cité en priorité.

Au sein des projets impliquant Editis et StudioCanal, citons The Blue Hour, série adaptée du livre Mirage de Douglas Kennedy (traduit par Bernard Cohen, Belfond) et la saga N.E.O. de Michel Bussi (Presses de la Cité/PKJ).

