Promouvoir la paix et la justice par les livres : liste de lecture

Respecter et protéger ses membres, grâce à une justice qui traite « tout le monde équitablement » : l'ONU dessine la possibilité d'une société apaisée, avec un petit précepte pour le quotidien. « Privilégiez toujours la gentillesse à la violence. Chaque action, même petite, compte ! » Et pour inculquer une telle philosophie le plus tôt possible dans la vie, quel meilleur moyen que les livres et la lecture ?

Avec l'International Publishers Association, ou l'Union internationale des éditeurs (UIE), l'IBBY, association qui œuvre pour la promotion de la littérature jeunesse, l'IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) ainsi que la Foire du Livre de Bologne, l'ONU a sélectionné quelques ouvrages particulièrement efficaces.

Depuis plusieurs mois, afin d'accompagner les objectifs de développement durable, l'ONU publie des listes de lecture sur chacune des thématiques.

La liste de lecture de l'ONU, pour les ouvrages en français, est la suivante :

L’ennemi, Davide Cali, Serge Bloch, Sarbacane

Azadah, Jacques Goldstyn, La Pastèque

Le nuage bleu, Tomi Ungerer, L'école des loisirs

Silence, la violence !, Sylvie Girardet, Puig Rosado, Hatier Jeunesse

Allumette, Tomi Ungerer, L'école des loisirs

Les listes de lecture en anglais, espagnol, arabe, chinois et russe sont aussi disponibles.

Photographie : illustration, Michael Coghlan, CC BY-SA 2.0