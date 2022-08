Antoine Blondin n’est pas encore un ensablé... Mais peut-être est-ce davantage en raison des adaptations cinématographiques de ses romans que de ses romans eux-mêmes. Quant aux centaines d’articles qu’il publia tout au long de sa vie dans l’Équipe, Paris-Presse, Rivarol, la mémoire collective retient surtout ses chroniques du Tour de France, en oubliant qu’il était avant tout un grand lecteur, et un critique avisé. Pour ma part, plus que l’épopée cycliste qui en ravira ici sans doute beaucoup, ce sont surtout ses articles littéraires qui m’ont plu dans ce copieux volume de 500 pages dans lequel on peut picorer.

Car, avec Blondin, on revisite toute une époque, on déguste des anedoctes croustillantes autour des prix littéraires, et on rit beaucoup ; avec lui, des écrivains injustement au placard ressurgissent aussi... Il n’en fallait pas plus pour que les Ensablés se saisissent de ce livre plein d’esprit, capital pour ceux qui voudraient entendre parler de noms oubliés et pourtant chers à leur cœur.

Je pense à l’hommage qu’il rend à son copain Kléber Haedens (1913-1976), auteur du fabuleux Adios, et qu’il surnomme son fratriarche. Il aimait l’homme et l’œuvre. Pour Blondin, c’est un tout. Nul mouvement, nulle « école ». Blondin n’a qu’une religion : l’amitié, critère infaillible, car il ne peut qu’aimer ceux qui ont sa façon de concevoir la littérature. Sans doute pense-t-il à lui-même quand il écrit « Haedens a payé de sa personne le droit de proclamer que l’un des devoirs de l’écrivain pourrait bien consister à dresser, malgré tout, un inventaire passionné du bonheur (...) les personnages de ses romans ne passent pas leur temps à se demander pourquoi ils sont au monde, mais comment s’accommoder au mieux de cette situation. »

Je le dis tout de suite à ceux qui en douteraient : cela n’a rien à voir avec les « feel good books » qui, semblables aux algues qui bouffent notre littoral, sont en train de détruire la littérature. Car les romans de Blondin, de Haedens, de Vidalie, de Fallet, tout joyeux qu’ils soient, ont leur ombre, la mélancolie qui, dans la lumière, n’en est que plus belle.

L’amitié donc, l’amour « malgré tout » de la vie. Dans le même sac, Fallet bien sûr « dont la joie exubérante d’écrire emporte tout, cette délectation illuminée qui transfigure le professionnel » et Roger Nimier auquel il consacre un très bel article à l’occasion de sa mort tragique. Il y raconte leurs fredaines d’adolescents attardés, dans le Paris de Louis Malle et de Truffaut. « La littérature dans tout cela ? écrit-il. Nous n’en parlions guère ouvertement, mais, à travers beaucoup de blagues, tout était dit, qui me permet de croire qu’elle était son plus beau souci. »

On l’a dit ailleurs, mais il est important de le répéter. On parle parfois de Blondin pour son alcoolisme, en oubliant qu’entre ses cuites magistrales où il devait trouver la fraternité, il écrivait, et qu’il avait une exigence absolue en matière de style. On est frappé par la vigueur et la rigueur de ses articles, riches en métaphores, en esprit, et... en ironie.

Il a ses têtes de Turc. Sartre bien sûr, qui est son exact contraire. Mais aussi Claudel : « Si Claudel (Paul) n’avait pas déserté nos scènes pendant l’Occupation, le Claudel (45 % de matières grasses) avait en revanche totalement disparu de nos tables. Des deux, le véritable résistant, c’était lui. » Pas mal, n’est-ce pas, petite attaque à fleuret moucheté ? Il est hésitant avec Mauriac, partagé entre l’admiration et un certain agacement devant ce vieil homme qui se répand partout en articles parfois complaisants : « Si M. Mauriac est le choléra des jeunes hommes, il est en même temps la coqueluche des vieilles dames. »

Il ajoute : « le clin d’œil n’est plus possible entre M. Mauriac et moi. Nous ne clignons pas du même œil. » Blondin se fout des modes, des diktats des intellectuels en place. Il n’hésite pas, avec des mots choisis, avec lucidité aussi, à rendre hommage à l’écrivain Brasillach... Blondin, oui, s’en fout de ce qu’on pourra dire de lui. De même, voue-t-il une profonde admiration pour les œuvres de Paul Morand. La littérature est la patrie de Blondin, sa seule patrie.

Dans un article intitulé « Qu’ai-je fait de ma vie ? », il tente à quarante ans de répondre à cette question. Il n’a pas beaucoup écrit, dit-il, quatre romans et une pièce avec Paul Guimard. « Voilà mon bagage, il n’est pas très extraordinaire. Apparemment, l’infarctus du myocarde ne me guette pas. Du moins pas de ce côté-là. Mais il y a d’autres façons de se fatiguer... » Et il raconte sa passion de la nuit, née explique-t-il du couvre-feu durant l’occupation qui l’empêchait, à dix-sept ans, de connaître le temps des copains et de l’aventure.

« La nuit, ça n’est pas seulement la rue, ma marche dans le noir, la fuite devant la panique d’avoir à ranger sa vie dans une boîte, ne serait-ce que durant quelques heures (ah ! la vie rangée...), la nuit, c’est aussi la lumière des rencontres, les sociétés soudaines qui s’improvisent autour des comptoirs, à l’image de ces mêlées de rugby qu’on appelle ouvertes ou spontanées (...) Ici, contrairement à ce qui se passe dans les immeubles, après dix heures du soir, on n’est plus prié de dire son nom. » Et il conclut : « Je ne déteste rien tant que de décevoir les gens. Je ne supporte pas d’entendre le bruit d’une porte ou d’un cœur qui se ferme. »

Alors quand je sors la nuit, à Paris, et que je m’engage rue des Canettes pour rejoindre mes amis au bistrot Chez Georges, que voulez-vous, je pense toujours à Blondin et sa bande. Ils ont dû passer par là...