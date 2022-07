Une cabane pour écrire bâtie dans le jardin d'une abbaye

La Seine-Maritime peut s’enorgueillir d’une création de résidence étonnante : à l’initiative de l’auteur Stéphane Nappez, une cabane toute de bois montée, voit le jour dans le parc de l’abbaye. Un espace d’accueil pour des résidences, « dans les conditions les plus agréables possible », explique-t-il à Paris Normandie. Tout en favorisant les rencontres, dans un monde où « on vit les uns avec les autres, mais souvent, on est isolé au milieu de la multitude ».

La modernité, laissée à l’entrée du parc, ne viendra pas distraire les créatrices et créateurs qui s’installeront en ces lieux. Une frugalité revendiquée, qui mènera vers l’autre — plutôt que de camper dans un canapé, face à un écran.

S’il puise dans les ressources naturelles et dans une forme d’isolement de quoi apporter une sérénité, l’écrivain n’est pas un farouche opposant des réseaux : en 2021, il avait participé, à l’occasion de l’année de commémoration des 200 ans de la naissance de Flaubert, à deux projets autour d’Emma Bovary.

Le premier, baptisé Bowary, consistait à revisiter le roman à travers Twitter, dans « une épopée potache ». Le second, tout aussi halluciné, faisait référence au grand jeu de simulation de vie, développé en 2000 par Maxis : The Sims. Madame Bovasims mêlait, dans le prolongement du premier projet, littérature et technologie, dans une atmosphère vidéoludique pour nostalgeek.

crédits photo : abbaye de Jumièges