Procès Bridgerton : Netflix attaque une comédie musicale

Présenté comme la Unofficial Bridgerton Musical, ce spectacle ne ment pas sur la marchandise : Abigail Barlow et Emily Bear, à l’origine du projet, n’avaient d’ailleurs pas de visée industrielle dans les premiers temps. Leurs chansons, originellement diffusées sur les réseaux, puis commercialisées sur iTunes ont fait recette. Par la suite, un Grammy leur fut décerné, au titre de meilleur album Best Musical Theater Album cette année.

Durant toute cette période, n’allons pas croire que Netflix a ignoré les deux TikTokeuses, stars du réseau. D’abord amusée et conquise, la société aura par la suite communiqué à de multiples reprises ses réserves et objections à l’équipe. Mais rien de juridique jusqu’à lors. D’ailleurs, la romancière Julia Quinn, à l’origine des ouvrages, n’avait pas non plus manifesté de réticences à voir des fans s’emparer de son univers.

Touche plus au gribsi !

Laisser l’économie se développer dans l’industrie culturelle, d’accord, mais dans une certaine limite. Or, vint la goutte d’eau qui mit le feu au lac : au Kennedy Center de Washington, une représentation avec diffusion live s’est déroulée ce 26 juillet. Prix des billets : 150 $, et 2442 places commercialisées dans la grande salle du Concert Hall.

Trop, c’est trop. Surtout quand l’argent ne va pas dans les bonnes poches. « Netflix encourage la création d’œuvres dérivées issues des fans, mais Barlow et Bear ont outrepassé les limites : elles ont cherché à générer des sources de revenus sans l’autorisation formelle d’utiliser Bridgerton, une marque déposée », note un communiqué.

« Nous nous sommes efforcés de travailler de concert, mais elles ont refusé de coopérer. Les créateurs, les acteurs, les scénaristes et toute l’équipe ont placé leur cœur et âme dans la série, et nous prenons des mesures pour défendre leurs droits. » Autrement dit : rendez-vous avec le tribunal de district de Washington, pour constater et sanctionner la violation de propriété intellectuelle.

Shonda Rhimes, réalisatrice des épisodes, intervient : dans un premier temps, l’enthousiasme et l’engouement autour de sa série faisaient plaisir à voir. Depuis les réseaux, Barlow et Bear ont porté plus loin encore la création audiovisuelle avec cette adaptation. Avant d’en faire une source de revenus à leur stricte destination.

« Julia Quinn reste propriétaire de cette création, et le travail acharné de nombreuses personnes lui a donné vie sur les écrans », renchérit la réalisatrice. Netflix ne peut donc pas rester les bras croisés en laissant ses investissements exploités de la sorte.

Entre professionnelles, peut-on se comprendre ?

Dans leur plainte, les avocats soulignent que les TikTokeuses ont refusé de négocier l’achat d’une licence — une garantie juridique leur octroyant les droits d’exploitation nécessaires et légaux. « Entre composer pour TikTok et enregistrer puis produire des concerts à des fins commerciales, la différence existe », intervient à son tour Julia Quinn.

De « flattée et ravie », en découvrant les premières créations des deux femmes, elle dénonce désormais le pillage dont elle est victime. « J’espère qu’[elles] comprendront ma position de professionnelle, quant au besoin de protéger la propriété intellectuelle des autres créateurs — cela inclut les personnages et histoires que j’ai conçus pour les romans de Bridgerton voilà plus de vingt ans. »

Si aucune donnée chiffrée n’est rendue publique, on sait que l’album, sorti en septembre 2021, aura été streamé plus de 45 millions de fois depuis iTunes.

En France, les éditions J’ai Lu revendiquaient plus de 200.000 exemplaires écoulés de l’ensemble des tomes, en juin 2021 – dont 10 % vendus en numérique (les traductions furent assurées par Cécile Desthuilliers et Edwige Hennebelle). Si l’on met bout à bout les différentes éditions, publiées depuis 2010, on approcherait le million d’exemplaires, d’après notre partenaire Edistat (hors livre numérique).

Après un succès tout aussi retentissant de la saison 2, sortie le 25 mars, les acteurs ont signé pour une troisième aventure. De quoi donner plus envie encore de verrouiller le pactole.

via Variety, The Verge