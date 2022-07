Podcast et bande dessinée : les collections évoluent

Le monde des podcasts s'implante dans la sphère italienne et un certain nombre de projets hybrides ont vu le jour chez les éditeurs, dont l’objectif est de diffuser leurs oeuvres sous différentes formes, en partant des livres.

La maison d’édition italienne Solferino, qui appartient au groupe RCS, a créé un nouveau projet de podcast et livres en collaboration avec le Corriere della Sera, (quotidien italien qui appartient au groupe RCS), appelé Solferino Accademia. Il se compose de « leçons d’auteur » ou « masterclass » sous forme de podcasts de 50 minutes et de courts livres, qui formeront une série complémentaire, mais distincte au sein de la collection I Solferini.

Vulgarisation scientifique

Deux séries monographiques seront publiées chaque année, et dans chacune d’elles, quatre auteurs différents seront appelés à traiter le même sujet à travers différents points de vue, comme dans un cours universitaire. À chaque auteur correspond un podcast et à chaque podcast un ouvrage.

Le projet Accademia est dirigé par Alessandro Vanoli, historien, écrivain et vulgarisateur. Les quatre premiers podcasts seront en ligne depuis juillet : les libelles, eux, arriveront en librairie dès l’automne 2022 sur le thème du Corps. La première série monographique est déjà disponible et pendant un mois fut exclusivement accessible aux abonnés du Corriere della Sera. Elle sera ensuite disponible sur toutes les plateformes.

Le projet se poursuivra à l’automne avec la deuxième saison, consacrée au thème de L’empire : des professeurs et des experts parleront des grands empires de toutes les époques, de l’Américaine au romain, du russe au chinois.

Des livres audio pour diffuser les classiques

Le mois de mai a vu le lancement d’une collection de livres audio à l’intérieur de Audiolibri Salani, le département de livres audio de la maison d’édition Salani, qui existe depuis 1862. Il s’agit de Anche i giovani leggono i classici (Les jeunes aussi lisent les classiques), un projet qui vise à « rapprocher même les plus jeunes de l’écoute des grands classiques de la littérature, avec les voix les plus intéressantes de la nouvelle génération d’acteurs italiens ».

Audiolibri Salani est née il y a plus de dix ans, en 2008, dans le but de traduire en livres audio les succès des maisons d’édition du groupe éditorial Mauri Spagnol (GeMS), dont Salani fait partie (avec Longanesi, Garzanti, Guanda, TEA, Bollati et de nombreuses autres marques). Elle a un catalogue de plus de 500 titres.

Alessandro Magno, chief digital officer du groupe éditorial Mauri Spagnol (GeMS), a expliqué que le but de cette initiative est « élargir le public des auditeurs et de toucher également les jeunes », en particulier en faisant appel à de jeunes acteurs des séries télévisées et des films.

Einaudi s'ouvre à la bandes dessinées

Un autre genre qui a connu un grand succès en 2021 et 2022 est la bande dessinée. C’est pourquoi certaines maisons d’édition italiennes, indépendantes ou appartenant à de grands groupes, ont décidé de créer des collections consacrées à ce langage artistique particulier.

Einaudi Ragazzi Comics est la première collection que Edizioni EL, la maison d’édition propriétaire des marques Einaudi Ragazzi et Emme Edizioni, consacrera au monde de la bande dessinée et du roman graphique. Elle fera son apparition dans toutes les librairies à la fin de cette année 2022.

Edizioni EL publie des livres pour enfants et jeunes adultes depuis 1974, dont les livres de Gianni Rodari, un pionnier de la bande dessinée depuis les années 50. Son catalogue compte environ 1 500 titres.

Les titres de Einaudi Ragazzi Comics comprendront des traductions et des œuvres originales d’auteurs italiens. Orietta Fatucci et Gaia Stock, éditrices d’Edizioni EL, précisent à Fumettologica que leur intérêt pour le 9e Art remonte à quelques années : « 2019 fut marquée par la parution de romans graphiques tels que Imperfetta, d’Andrea Dorfmann, et Nera. La vie oubliée de Claudette Colvin, d’Émilie Plateau, lauréat de la 39e édition du prix Andersen de la meilleure bande dessinée. En 2020, nous avons ensuite publié un roman graphique original et non traduit, I sepolti vivi, illustré par Silvia Rocchi et basé sur un article de presse de Gianni Rodari ».

“Combiner le trait et le mot”, Cosmica de Minimum Fax

Cette ouverture vers la bande dessinée caractérisée aussi des maisons plus inattendues. Depuis la mi-avril, la maison d’édition Minimum fax, créée à Rome en 1993 et spécialisée en littérature italienne contemporaine et en littérature étrangère, notamment nord-américaine, propose également une collection consacrée aux bandes dessinées et aux romans graphiques, Cosmica.

« Nous voulons découvrir de nouveaux univers narratifs, en explorant les possibilités infinies de combiner le trait et le mot. Cosmica donnera la parole à de jeunes artistes italiens et internationaux qui expérimentent des styles et des figures narratives, racontant le contemporain ou relisant le passé de manière inédite », a expliqué la maison d’édition à Il Libraio.

Les deux premières parutions de la collection sont All The Love I Can Get de Tommi Parrish, et La rosa armata de Costanza Durante et Elisa Menini, un roman graphique sur les femmes qui ont combattu pendant la Résistance en Italie.

crédits photo : Austin Distel/Unsplash