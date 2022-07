Editis : Michèle Benbunan, demain à la tête du premier groupe indépendant ?

Vivendi entend donc distribuer à ses actionnaires les parts du groupe Editis — semble-t-il dans la proportion de 1 pour 1 — afin de s’épargner les difficultés que poserait la Commission européenne. Si le projet, présenté par le président du Directoire, Arnaud de Puyfontaine, implique encore d'obtenir le consentement de Bruxelles, l'actuelle directrice générale d’Editis, Michèle Benbunan, a confirmé qu’elle resterait à la tête du groupe.

L'inconnue sera donc celle de l’actionnaire qui reprendra les 29,5 % de l’entreprise que détient le groupe Bolloré. Ce dernier aura des gages à présenter à la Commission, toujours soucieuse de ce que l’on ne lui raconte pas la messe dans ce cas de figure.

Un nouvel entrant dans l'édition

La notification aux autorités interviendra en septembre, comme l’a déjà confirmé Vivendi à ActuaLitté. À partir de là, elles disposeront d’un délai de sept semaines pour rendre leur avis. D’ici fin octobre, Editis connaîtra le nom de son prochain actionnaire, avec une nuance de taille : en achetant les 29,5 % du groupe Bolloré, il sera majoritaire, sans qu’Editis devienne propriété d’un autre groupe qui en serait le détenteur intégral.

« À ce titre, si le repreneur — ou les repreneurs, rien n’indique qu’ils ne pourront pas être deux, ou plus — souhaite racheter les parts distribuées des actionnaires Vivendi, devrait passer par une OPA, puisqu’au-dessus du seuil de 30 % », explique un fin connaisseur de ces transactions. Editis disposerait d’une nouvelle position dans le paysage français : celui de premier groupe éditorial, en chiffre d'affaires, mais surtout indépendant. Une première dans son histoire.

Évidemment, les règles de la concurrence joueront : « La Commission attendra une sécurité de celui ou ceux qui se présenteront — du moins, qui seront présentés par Vivendi », poursuit notre interlocuteur. « On imagine bien que le groupe a donc tout intérêt à trouver les acheteurs qui seront les plus en adéquation avec les attentes de la Commission. Sans quoi, le processus recommencera, et on repart pour un tour. »

Une perspective qui n’est certainement pas celle que vise Vivendi : en choisissant une cession intégrale, l’entreprise veut faire au plus simple — osons : au plus efficace. Les déclarations du président du directoire, Arnaud de Puyfontaine, posent d’ailleurs le cadre : pas de fonds d’investissement, pas d’acteurs de l’édition française — ni étrangère. Autrement dit, un repreneur français, familial et proche du groupe Vivendi. « Pas un proche idéologique : un acteur financier », nous assure-t-on. Raison gardons : en la matière, les spéculations vont bon train.

« Les caractéristiques sont posées : la grande intelligence de cette opération, pour Vincent Bolloré, c’est de se sortir de la situation en se donnant la liberté de choisir le destin d’Editis. Mais également, être l’organisateur du paysage éditorial français à travers sa démarche », reconnaît un observateur.

La fin du flou artistique

On prêtera — sans intérêts — au Breton, de ne pas apprécier d’être contraint dans ses activités. Ainsi, plutôt que de donner l’impression de plier sous les demandes de Bruxelles (les fameux remèdes), le voici qui prend les devants. Et le cas de figure de la fusion entre TF1 et M6, qui a pris du plomb dans l’aile suite aux décisions des autorités de la concurrence, ne peut qu’inciter à prendre en considération le climat actuel.

À ce titre, l’un des points essentiels concerne les actions Editis qui seront distribuées aux porteurs de Vivendi. Le groupe nous indique : « Les actions Vivendi seront distribuées aux actionnaires Vivendi en contrepartie du fait qu’ils seront actionnaires d’une société dans laquelle Editis ne figurera plus. » Donc, pas de plus-value, sans toutefois oublier que le groupe Bolloré détient 27,03 % de Vivendi, en plus des 29,5 % qu’il possède d’Editis.

« La plus-value n’est pas directe, en revanche, les actionnaires bénéficieront bien d’actions d’une autre structure — tous les actionnaires », souligne un observateur. Du win-win, comme on dit, qui permet effectivement d’imposer un rythme.

Une question demeure : bien avant l’annonce de l’OPA de Vivendi sur Lagardère, Editis aura souffert d’un flot d’attaques diverses et variées. Que deviendra cette image, associée à la personnalité de Vincent Bolloré, dans les prochains mois ? « Tant que le doute planait quant à l’avenir des deux structures [Hachette Livre et Editis, NdR], il était difficile de se positionner », confie une agence littéraire. « Cette clarification est bienvenue, parce qu’elle nous permet de prendre des décisions qui étaient jusqu’à lors en suspens. Comme de proposer un auteur à l’une des maisons du groupe. » Pour les éditeurs du groupe, la chasse aux talents profitera de cette annonce, qui fluidifiera les relations.

Il en va de même, semble-t-il, avec les éditeurs partenaires, dont s’occupe la filiale de diffusion/distribution. « L’annonce de Vivendi marque la fin de l’incertitude à laquelle nous étions confrontés », nous confirme une maison. Les obstacles ne manqueront pas dans ces prochains mois, et il faudra faire œuvre de pédagogie. Mais, résolument, le paysage éditorial sera changé…

Crédits photo : Michèle Benbunan - ActuaLitté, CC BY SA 2.0