Mangamura, site de piratage, servira d'exemple aux petits malins

Isaac Asimov aurait certainement adoré le sujet : la mise en accusation et le passage devant les tribunaux d’un robot. Plus spécifiquement, d’une intelligence artificielle, accusée de plusieurs crimes et délits. Cette réflexion sur le droit, ses limites et le devenir de notre société amuse de plus en plus juristes, avocats et chercheurs d'horizons bien divers. Aussi, l’éditeur LexisNexis se lance dans un podcast faisant le procès — fictif pour l’heure — d’une IA.