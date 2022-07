Vivendi : un projet de cession d'Editis, pour garder Hachette (MàJ 2)

L’information est officialisée par le président du directoire de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine : soulignant la résilience des métiers, avec une croissance de 31,5 % de l’EBITA. Pour autant, suite au rachat partiel du groupe Lagardère, dont Vivendi est détenteur à 57 %, la situation s’avère complexe en regard de la concurrence et des autorités européennes.

Concurrence, mon tendre amour

Il semblerait donc que Vivendi ait choisi la solution la plus radicale pour ne pas avoir à passer sous les fourches caudines. En effet, le président du directoire indique avoir proposé un projet de cession, qui passerait par une double opération, à savoir « une distribution aux actionnaires de Vivendi et une cotation à Euronext Paris ».

Selon Arnaud de Puyfontaine, cette perspective « permettrait de préserver l’intégrité du deuxième groupe d’édition français et de lui donner tous les moyens nécessaires pour poursuivre son développement ». Cette cession, ainsi que l’indique le document officiel, résoudrait en effet, « les problèmes potentiels de concentration avec le groupe Lagardère ».

Editis, acquis fin janvier 2019 par Vivendi, est le deuxième acteur français de l’édition, présent sur l’ensemble des segments du marché (littérature, livre de poche, éducation et distribution), rappelle à ce titre Vivendi. Le groupe éditorial a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 856 millions d’euros et un EBITA de 51 millions d’euros, ses effectifs sont d’environ 2400 personnes.

Pour autant, si cette approche permet de ne pas avoir à réaliser de délicats découpages dans l’un ou l’autre groupe et des reventes de parties, elle dépendra tout de même de la Commission européenne. Ainsi, l’institution devra accepter la démarche, qui fera « l’objet des procédures d’information-consultation des instances représentatives du personnel concerné ».

Pour y parvenir, en tant qu’actionnaire de référence, le groupe Bolloré « devrait céder l’ensemble des actions Editis ainsi reçues de manière à doter Editis d’un noyau actionnarial de référence et stable ». De la sorte, la structure éditoriale préserverait « son intégrité et son autonomie tout en bénéficiant de solides opportunités de croissance ».

Cette hypothèse semble conforter les dernières communications qu’Arnaud Lagardère, désormais PDG du groupe éponyme et Vivendi ont pu effectuer : conserver l’intégrité du groupe et de lui donner les moyens de se développer.

Et pour le commun des mortels ?

Concrètement, que signifie cette procédure ? Eh bien, si l’on se réfère aux opérations déjà menées, cela ressemble en de nombreux points à ce qui avait été réalisé avec Universal Music — à une différence près : seuls 60 % du capital avaient été cédés. Ici, il s’agit d’écouler l’ensemble des actions, incluant les 29,5 % que détient le groupe Bolloré. Avec cette nuance que la vente ira à un tiers : sur ce point, les spéculations iront bon train dans les prochaines semaines.

« Il faut que le repreneur soit un acteur industriel de long terme et qui ne bouscule pas l'équilibre concurrentiel du marché. Ce qui exclut donc les acteurs de l'édition en France », précisait Arnaud de Puyfontaine au Point. Autrement dit, mandater des organismes bancaires qui proposeront des repreneurs potentiels. Excluant par là même toute possibilité pour des groupes éditoriaux français d’envisager des rachats à la pièce — Antoine Gallimard (Madrigall) était par exemple pressenti pour reprendre Hatier. Et Vincent Montagne, à la tête de Média-Participations, se voyait aussi prêter des projets de rachats.

Contacté, Vivendi nous indique que le projet n’est encore qu’un projet — trop tôt, donc, pour dire que l’on privilégie Hachette Livre. Par ailleurs, « il a été indiqué durant un call analyst qu’une notification à la CE interviendra en septembre ». Et par la suite, il faudra encore informer et consulter les instances représentatives du personnel : la cession n’interviendra donc pas dans les prochaines semaines.

Cette démarche de cessions des parts vise également à pérenniser les investissements réalisés dans Editis, tout en préservant les équilibres concurrentiels. Restait à comprendre cette cotation en Bourse.

Là encore, le processus est simple : les actionnaires de Vivendi recevant les parts d’Editis ne pourraient, en l’état, que céder de gré à gré leurs actions. En procédant à une cotation, les parts disposeront d’une solution pour simplifier les mouvements financiers, et donc faciliter la vente et les transactions autour des actions Editis.

Mise à jour — 19 h 45 :

Michèle Benbunan, directrice générale, et Arnaud de Puyfontaine ont fait parvenir aux salariés d’Editis un courrier d’information. Il souligne notamment le renforcement de la position du groupe grâce aux investissements de Vivendi : « La distribution s’est modernisée grâce à d’importants investissements et d’ici fin 2023 elle sera la seule à proposer un service 24 h aux libraires. Nos systèmes d’information ont été mis en parfaite adéquation avec les enjeux futurs de nos clients et éditeurs. »

Ils soulignent également la confiance entretenue avec « les centaines d’auteurs et d’autrices qui publient chaque année dans notre groupe, et que nous devons remercier pour leur fidélité et accompagner dans le développement de leur œuvre ». Et toutes les branches ont renoué avec la rentabilité — cela, alors que cinq nouvelles structures ont vu le jour au cours des trois dernières années.

« Notre branche éducation, forte de ses nouvelles acquisitions et initiatives, a pris une avance remarquable dans l’éducation, la formation et le soutien scolaire. Nous avons multiplié, que ce soit en audio, en audiovisuel ou en digital, les initiatives avec succès », continue le courriel.

Et de conclure, sans apporter plus de détails à ce stade sur le projet de cession, qu’il représente l’option défendant « le mieux possible les intérêts de l’ensemble des parties prenantes d’Editis : ses auteurs, ses collaborateurs et ses partenaires ».

Mise à jour 29/07 - 12 h 15

Les résultats financiers d’Editis pour le premier semestre 2022 indiquent un chiffre d’affaires de 344 millions €, soit un recul de 7,5 %, en regard de 2021. Cependant, en prenant 2019 comme comparaison, le groupe serait en croissance de 12 %. Pour le premier trimestre, le CA est porté à 160 millions €, et à 184 millions € pour le deuxième.

Par ailleurs, le résultat net (EBITA) est l’équilibre, quand il affichait 10 millions € de résultat en 2021 et 5 millions € de perte sur 2019. Au cours de la période, deux nouvelles structures ont vu le jour — ainsi qu’une troisième, mi-juillet, portant à 53 le nombre de maisons au sein de l’entreprise.

Sur l’ensemble de ses entreprises, Vivendi affiche pour le deuxième trimestre 2,496 milliards € de chiffre d’affaires, en hausse de 8,6 %. Sur le semestre, le CA est porté à 4,873 milliards €, soit une hausse de 10,9 %

Crédits photo : siège social d'editis, ActuaLitté, CC BY SA 2.0