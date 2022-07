Lancement des Estivales du Haut Cavalon : entre musique et littérature

Les prochains rendez-vous des Estivales :

Philippe Sands, avocat et écrivain.

De Lemberg à Lviv, les Européens laissent-ils l’histoire se répéter ?

Lviv. Cette ville à l’ouest de l’Ukraine est retournée au tragique et à la folie de la guerre qui touche à nouveau le sol européen. Philippe Sands la connaît par cœur: c’est là que sa famille a été exterminée par les nazis. C’est là, découvre-t-il, que sont nés les deux juristes polonais qui ont inventé les notions de ‘crime contre l’humanité‘ et de ‘génocide’, utilisés pour la première fois au procès de Nuremberg. Alors que la face obscure de l’histoire fait un come-back, Philippe Sands nous aide à comprendre l’âme de ces territoires aujourd’hui ensanglantés, et à nous interroger sur la naïveté des Européens et sur les crimes de guerre commis par Vladimir Poutine.

Le 2 août à 11h.

Bart Van Loo chante et raconte l’histoire de France... et du vin de Bourgogne

Bart Van Loo s’est passionné pour l’histoire et la culture de France et y a consacré plusieurs ouvrages. Il ne cesse de faire des aller-retour entre la Flandre et la Bourgogne, tout comme les ducs de cette région le faisaient durant le Moyen Âge. Il semble marcher sur leurs traces. Dans son dernier livre, Les Téméraires, Bart Van Loo nous entraîne sur les routes médiévales et fait revivre avec passion et érudition les grands ducs de Bourgogne téméraires et ambitieux. Leurs histoires sont de véritables aventures militaires, politiques et artistiques. Un livre monde qui se lit comme un thriller, digne d’une célèbre série aux intrigues politico-fantastiques évoquant un trône de fer. Sauf qu’ici tout est vrai.

Le 7 août à 11h.

Bruno Philippe, Johann Sebastian Bach, Suites pour violoncelle N° 1 à 3

Une corde de violoncelle vibre. En vibrant, elle agite l’air qui l’entoure, elle fait danser les particules de romarin en suspension, elle se mêle au chant lointain de la huppe fasciée, pour aller s’endormir plus loin, là, dans le lit d’un 15 sillon de terre brune. Telles sont les devenirs des Six Suites pour violoncelle seul de Bach joué par Bruno Philippe, violoncelliste brillant, puissant, subtil.

Le 1er août à 20h30.

Julien Libeer, Johann Sebastian Bach, Une conversation bien tempérée.....

La mélodie est une ligne musicale. Une suite de notes. Une phrase. Avec ses creux et ses intensités. L’harmonie est un assemblage de résonances qui se rencontrent et offrent une évidence. La musique de Bach possède cette particularité rare de construire l’harmonie par l’enchevêtrement des mélodies. C’est une musique cosmique, qui dans sa plus grande simplicité, notamment au piano seul, offre un infini nuancier d’émotions et de sonorités. Quand tout tangue, il faut s’accrocher à un bloc de granit, se dit Julien Libeer au milieu de la pandémie. Il s’est donc appuyé sur la musique de Bach pour enregistrer A well tempered conversation. Une interprétation très personnelle du Clavier bien tempéré de J.S. Bach, en dialogue avec d’autres compositeurs.

Le 3 août à 20h30.