Diana Kennedy, la Julia Child de la cuisine mexicaine, nous a quittés 

Diana Kennedy, née Diana Southwood en Grande-Bretagne, le 3 mars 1923, était l’une des grandes figures de la cuisine traditionnelle latino-américaine. Dès son enfance, la cuisine suscite son intérêt. Soucieuse d’encourager la vocation de sa fille, sa mère l’inscrit dans une école pour jeunes filles où elle apprit les arts culinaires. Mais c’est au cours de ses nombreux voyages (Pays de Galles, Espagne, France, Hongrie, Canada, Puerto Rico, Jamaïque) qu’elle perfectionnera réellement sa technique.

Une fois mariée, elle aiguisera ses sens et son goût pour la bonne cuisine grâce aux différents voyages en Amérique centrale et dans les Caraïbes qu’elle effectuera avec son compagnon. Dans les années 50, elle s’installe au Mexique et se prend d’affection pour la culture du pays. Une fascination qui lui inspirera son premier ouvrage The Cuisines of Mexico publié en 1972.

Depuis son ranch à Michoacán, elle rédigera neuf autres livres de cuisine, d’abord destinés au public américain, dans lesquels elle continuera de montrer la singularité de l’art culinaire mexicain à travers des recettes atypiques.

Reconnaissance et influence internationale

Elle reçoit l’Ordre de l’Aigle aztèque en 1981, soit la plus grande récompense mexicaine donnée à une personne étrangère ainsi que l’Ordre de l’Empire britannique en 2002. La première récompense sera d’autant plus symbolique pour madame Kennedy qui admire ce pays qu'elle considère comme le sien. Elle écrit d'ailleurs : « Je suis, sans nul doute, surprise et très heureuse que les Mexicains, eux-mêmes, utilisent mes bouquins, et qu’ils reconnaissent grandement, “ce que j’ai fait pour leur cuisine” » selon le Washington Post.

Reconnue par ses pairs, elle reçoit des prix pour la plupart de ses ouvrages (l’International Association of Culinary Professionals en 2003, le prix James Beard Foundation en 2010). En 2014, elle est intronisée comme figure honorifique du James Beard Cookbook Hall of Fame, symbole de son empreinte laissée sur le monde de la cuisine.

Diane Kennedy aura marqué la cuisine, et ceux qui la pratiquent, par ses recherches et ses écrits. C’est en pensant à l’héritage qu’elle laissera derrière elle qu'elle décidera d’autoriser une équipe de tournage à la suivre dès 2014. Les images tournées constitueront le documentaire Diane Kennedy : Nothing Fancy très représentatif de l’amour que ce monument de la cuisine avait pour le Mexique et sa culture culinaire.

Crédits photo : bande annonce