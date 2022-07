Aux États-Unis, la censure vise un livre sur... Michelle Obama

Depuis près d'un an, des citoyens, législateurs et autres représentants politiques américains démontrent une ingéniosité inédite pour contester la présence de certains livres dans les collections des bibliothèques, publiques comme scolaires. Cette vague de censure, qui parvient parfois à ses fins, est inédite, et inquiète considérablement les professionnels des bibliothèques et de l'édition.

Du point de vue des ouvrages visés, une majorité écrasante est constituée par des livres évoquant le racisme, l'homophobie, les violences sexuelles, le ressenti de personnes afro-américaines, latinos ou membres de la communauté LGBTQIA+... Les ouvrages sont souvent pointés pour un caractère « obscène », « insultant », voire « pornographique ».

En Floride, la procédure judiciaire ouverte par un citoyen « libre et imposable », comme il se décrit lui-même, s'inscrit dans cette lignée ouverte en 2021. L'homme a porté plainte contre le conseil scolaire des établissements du comté de Sarasota, les accusant d'avoir mis à disposition « des documents sexuellement explicites » et « des documents sur le viol d'enfants » au sein des bibliothèques scolaires.

Robert Craft, le plaignant, indique que lui-même et plusieurs autres citoyens préoccupés ont déjà signalé les documents incriminés aux bibliothécaires et autres responsables administratifs, sans succès. Il réclame à présent une injonction du juge pour obtenir le retrait de 50 ouvrages des collections.

Une plainte « ridicule »

Daniel DeLeo, qui assure la défense du conseil scolaire, n'a pas l'air très préoccupé par la plainte, qu'il qualifie de « ridicule ». « Elle est bourrée d'erreurs, et n'a aucune valeur juridique », assure-t-il : selon lui, le Premier amendement, qui garantit la liberté d'expression et le droit à l'information, garantit très largement le droit de présenter ces titres dans les bibliothèques.

Craft, de son côté, assure avoir fait parvenir des réclamations dans les règles aux bibliothécaires, avant d'en venir à la procédure judiciaire. « Ils ont ces démarches, ces départements, ce ne sont pas des choses pensées pour les citoyens. C'est pensé pour eux. Ce sont leur processus. C'est leur système », assure l'homme, âgé de 45 ans, qui semble opposer les citoyens et l'administration de l'État.

Parmi les 50 ouvrages dont le retrait est demandé auprès de la justice, des titres régulièrement attaqués, comme L'Œil le plus bleu, de Toni Morrison, Fun Home, d'Alison Bechdel, Gender Queer, de Maia Kobabe ou encore Stamped : Racism, Antiracism, and You, d'Ibram X. Kendi et Jason Reynolds. Mais aussi, plus curieusement, un livre consacré à Michelle Obama, par Heather E. Schwartz, ou encore Milk and Honey, le recueil de poésies de Rupi Kaur...

Interrogé, Robert Craft a reconnu qu'il n'était pas très familier des livres qu'il incrimine. Quant à la liste, il l'a trouvée sur internet : « Je ne me rappelle plus très bien où. »

via Patch, ABC7, Herald Tribune

Photographie : le livre consacré à Michelle Obama, de Heather E. Schwartz, et Les Cerfs-volants de Kaboul, de Khaled Hosseini, tous deux visés par la censure