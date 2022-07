Des livres pour guider l’investissement sur les marchés boursiers

Investir en bourse ne s’improvise pas. C’est bien aussi pour cela que toute les interfaces de gestion de compte-titres propose la création de portefeuilles virtuels. Il est nécessaire d’en passer d’abord par là avant d’engager de l’argent bien réel. Cela vous permettra de vous familiariser avec les valeurs et le fonctionnement des marchés.

Lire et observer, ce sont là les deux premiers conseils que l’on peut donner à tout investisseur désireux d’entrer dans l’investissement en bourse. Agir de façon pulsionnelle est la meilleure façon de perdre de l’argent. Pour en gagner beaucoup, il ne faudra pas faire comme tout le monde, précisément parce que tout le monde ne devient pas riche. Cependant, cela implique, en contrepartie, de prendre des risques parfois très importants. Il n’y a pas de gros profits sans de gros risques…

Pour comprendre le fonctionnement des différents marchés sur lesquels vous pouvez intervenir, il est donc nécessaire, dans un premier temps, de lire quelques ouvrages pour vous familiariser déjà avec le vocabulaire propre à la gestion d’un portefeuille d’actions (vous achetez une fraction du capital d’une société) ou pour ce qui concerne le Forex, ce qui correspond au marché des devises (euros, dollars…). A chaque domaine ses particularités, ses risques et ses intérêts.

Il est à noter que l'engouement des Français pour les marchés financiers est très important depuis la crise sanitaire. Ainsi, l'année 2020 a été celle de tous les records. Selon l'AMF (l'Autorité des marchés financiers), 400 000 nouveaux actionnaires particuliers sont entrés dans la danse. En trois ans, ils sont même un million à s'être lancés. Et le mouvement ne semble plus s'inverser. Cependant, au regard de l'ensemble de la population, ces chiffres restent encore faibles, et moins de 10 % des Français détiennent directement des actions. C'est dommage, car c'est pourtant, sur le long terme, le placement le plus rentable.

Débuter en bourse (Faré, 90 pages, 9,55 €, 2019)

Comme son titre l’indique, le petit ouvrage de Maxime Dubourg est spécialement pensé pour celles et ceux qui souhaitent s’initier à l’art du trading. Il ne s’agit pas d’un livre qui se présente comme le manuel du futur millionnaire. Non, le principe est plus modeste, mais aussi plus réaliste. Vous apprendrez les bases, notamment ce que l’on appelle les fameuses règles d’or.

Consultant en stratégies financières, l’auteur intervient dans des grandes écoles. Il s’inspire des grands noms, comme Warren Buffett, ou encore Peter Lynch. Mais les exemples sont donnés pour être reproductibles de façon simple et aisée.

Psychologie des grands traders (318 pages, 35 €, 2011)

Pour aller plus loin, on peut s’en remettre à l’ouvrage de Thami Kabbaj, qui est devenu incontournable. Cette fois-ci, on met les deux pieds dans ce que l’on appelle la finance comportementale. Il s’agit d’étudier les caractéristiques de la psychologie des investisseurs pour arriver à en tirer profit et d’autant mieux prévoir les réactions du marché à l’annonce de telle ou telle nouvelle.

L’auteur fonde son livre sur l’analyse et la synthèse de nombreuses publications sur la question. Il s’agit de comprendre aussi ce qui permet à un trader de faire bien mieux que ses confrères. Qu’est-ce qui caractérise ceux qui s’en sortent le mieux ? Le parcours de grands noms de la finance est étudié de près pour tenter d’entrer dans les pas de ces géants. Un ouvrage éclairant à plus d’un titre.

Warren Buffett : 24 leçons pour gagner en bourse (138 pages, 18,50 €, 2016)

Autant s’en remettre directement à la parole du maître, celui qui règne depuis près de cinquante ans sur le monde des rêves financiers les plus fous. A savoir Warren Buffett. Celui qu’on surnomme souvent le sage d’Omaha, du nom de sa ville d’origine, a bâti une fortune considérable en suivant des règles bien précises, sur lesquelles il revient abondamment lors de chacune de ses apparitions publiques.

James Pardoe partage avec cet ouvrage les grandes leçons du maître pour gagner quelle que soit la situation du marché boursier. Warren Buffett a toujours pour habitude d’analyser longuement la situation financière des sociétés dans lesquelles il choisit d’investir. Mais il scrute en parallèle l’état du marché sur lequel intervient l’entreprise cible. Et les équipes de direction sont observées à la loupe pour savoir où elles vont conduire la société. C’est la rigueur qui préside à ses placements, et aucunement le hasard.

