Les libertés éditoriales se réduisent à la Foire du livre de Hong Kong

La manifestation est l’une des plus importantes d’Asie. Si depuis 2020, Hong Kong s’est vu dans l’obligation de le reporter à plusieurs reprises en raison de la pandémie, l’évènement a finalement eu lieu, après une interruption d’un an. Ces dernières années, la foire du livre était connue pour exposer un important panel d’ouvrages, notamment des titres aux contenus sensibles politiquement, parfois interdits sur le continent chinois sous domination communiste.

Le principal organisateur de la foire, le Hong Kong Trade Developement Council, assure ne pas avoir examiné les livres mis en vente lors de l’évènement. Mais, après l’entrée en vigueur d’une loi stricte sur la sécurité nationale datant de juin 2020, les autorités de Hong Kong ont renforcé les contrôles sur la liberté d’expression et arrêté des dizaines de militants prodémocratie. Le HKTDC a souligné par la même occasion que les exposants devaient se plier à la loi, étant légalement responsables de ce qu’ils vendaient.

Des absences remarquées

Au moins trois maisons ont garanti avoir été bannis de la Foire, comme l'indépendant Hillway Culture, qui publie des livres sur la ville et ses évènements politiques. Ce dernier avait été attaqué l’an dernier pour des titres politiquement « problématiques » et susceptibles d'entrer en violation de la loi sur la sécurité nationale. La maison One of a Kind, qui avait sorti plusieurs ouvrages sur les manifestations de 2019, a subi le même sort.

Celles-ci avaient éclaté à Hong Kong en réponse à un projet de loi d’extradition controversé. À date, jamais la ville n'avait vécu plus douloureuses protestations depuis son retour sous le joug chinois, en 1997. Malgré ces coups de gomme, on trouvait tout de même des volumes sur la révolution culturelle chinoise des années 60 et le passé colonial de la ville.

Fondateur de Hillway Culture, Raymond Yeung précise que le gouvernement n'encourageait pas vraiment la mise en avant d'opinions dissidentes ou de livres les explicitant. Il explique à VOA : « L’année dernière, nous avions [présenté] des livres politiques durant la Foire : c’était également le cas pour un autre éditeur, qui, cette année, a été banni. »

Il ajoute auprès du Guardian : « Les éditeurs comme nous, qui publient des livres politiques et soi-disant “sensibles”, perçoivent cette censure. » À quoi s'ajoute le refus de certains imprimeurs locaux de produire les ouvrages, après l'entrée en vigueur de la législation.

Yeung a tenté de mettre sur pied un salon du livre indépendant en alternative à la foire, le Hongkongers’ Book Fair, accompagné d’une douzaine d’autres participants, tous éditeurs et libraires indépendants. Mais l'évènement a dû être annulé : le propriétaire des lieux a dénoncé un non-respect du contrat de location — attendu que l'emplacement était finalement sous-loué. Pour Yeung, « ce n’est pas une question de loi… Il y a des forces cachées qui empêchent ces évènements et ces livres de voir le jour. »

Pour Kaying Wong, conservateur invité par la maison de la littérature hongkongaise, les éditeurs chinois traversent une période difficile, marquée par l’impact de la pandémie sur l’économie, auquel s'ajoutent les inquiétudes de la censure et le rejet des éditeurs indépendants.

« Ce n’est clairement pas une mince affaire pour nous d’installer un stand au Salon du livre et d’être sélectionnés [pour exposer] » a-t-il ajouté.

Une foire dépolitisée

Romancier, Gabriel Tsang estime que les écrivains doivent s'interroger : comment être publiés dans le contexte actuel ? « Je suppose que de plusieurs d'entre eux ont leur propre idée… Et ils ont matière à réflexion pour y parvenir : recourir à une allégorie, puiser dans la rhétorique plutôt que d’exprimer frontalement leur propos... »

Pour Hui Ching, directeur de recherche du groupe de réflexion politique Hong Kong Zhi Ming Institute, les autorités devraient être plus claires et plus transparentes sur les types d’activités autorisées : « Sans transparence, les citoyens soupçonnent logiquement que leurs droits sont violés. »

Pour le professeur Fu King-wah du centre d’études sur le journalisme et les médias de l’Université de Hong Kong, difficile de déterminer l'implication des organisateurs dans cette censure : de fait, le processus se déroulerait tout de même à huis clos. Cependant, il affirme au Guardian que la loi sur la sécurité nationale aura pu conduire à l’autocensure.

Il prend l’exemple des médias tels qu’Apple Daily et Stand News. Ils ont cessé leur activité suite à l’arrestation de dirigeants ainsi que le gel de leurs fonds : « Au cours de l’année écoulée, des organes de presse n’ont pas poursuivi leurs activités, même si, techniquement, le gouvernement ne les a pas directement interdits. »

Le gouvernement travaillerait à davantage de lois ciblant la liberté de parole — comme le projet de loi sur les fausses informations. Pour Fu King-wah, la liberté d’expression à Hong Kong « ne ferait que continuer à se rétrécir » dans un avenir proche.

Crédits photo : Hong Kong Book Fair 2017, bfatphoto (CC BY-NC-ND 2.0)