Si nous savions l'impact de la lecture à haute voix sur l'esprit...

ActuaLitté / Federica Malinverno : Quand et comment votre maison d’édition est-elle née, et d’ailleurs, a-t-elle ressuscité ?

Gabriel del Sarto : La maison d’édition a vu le jour pour la première fois en 2015, lorsque nous avons publié deux volumes d’interviews et de photos de partisans encore en vie, protagonistes de la résistance sur la Ligne Gothique dans les Alpes Apuanes. Quelques livres jeunesse ont ensuite été publiés. En 2017, en effet, la maison d’édition a fermé et ce n’est qu’en 2020 que j'ai repris la marque et décidé de poursuivre le projet, sur de nouvelles bases.

J’ai en main une sorte de pastiche, très intéressant, de Federico Nobili (Che cosa vuole questa rovina ?) et le recueil de poèmes de Flavio Santi, Quanti, qui gagnera le Viareggio [un prix littéraire italien très prestigieux et ancien, NDR] en 2021. Mon projet comprenait uniquement ces deux collections et une collection, que je n’ai pas encore réussi à réaliser, inspirée par la pensée d’Adriano Olivetti [important entrepreneur et industriel italien, qui a financé la maison d’édition Comunità, NDR].

Au contraire, grâce aux idées de ceux qui, dès le début, ont rejoint la maison d’édition, les choses ont pris un tour différent, plus ouvert et original.

Comment définiriez-vous votre ligne éditoriale ?

Gabriel del Sarto : La ligne éditoriale est, en quelque sorte, dans le nom. La littérature qui nous intéresse confronte la société, l’industrie. Mais aussi, comme le disait Olivetti, il ne devrait pas y avoir d’industrie dédiée uniquement au profit, qui ne se confronte pas ouvertement à la recherche artistique, littéraire, sociologique. En explorant ces lignes, en les approfondissant, on peut comprendre les spécificités de la collection et du projet dans son ensemble.

Pourquoi se concentrer sur ces formes, dans un marché de l’édition dominé par le roman ?

Gabriel del Sarto : On pourrait dire : parce que ce sont celles que nous aimons. Après tout, faire des livres que nous aimons est la première règle que nous suivons. Mais on peut ajouter : ce n’est pas le marché, du moins pour l’instant, qui nous conditionne. La poésie italienne est très vivante et dynamique, peut-être trop est-elle publiée, mais dans cette hyperproduction, il est possible de trouver des livres qui vous touchent, qui savent se connecter à la contemporanéité de manière nouvelle. Ils sont comme de petits laboratoires qu’il est bon de faire connaître, même s’il n’y a que quelques centaines de lecteurs.

Pour la forme de la nouvelle longue, après tout, ce n’est pas tout à fait nouveau. Pensez à Una storia semplice de Leonardo Sciascia, qui est sorti chez Adelphi en 1989. C’est un petit bijou, qui s’intégrerait bien dans notre projet. Nous recherchons des histoires de ce genre, capables de générer de la grande littérature en quelques pages seulement. Si vous lisez le livre de Giordano Meacci (Cittadino Cane), il est facile à comprendre : un langage très soigné, descendant d’une très noble lignée de notre prose, à laquelle on ajoute un personnage très mémorable, comme Carlo Cane. Il s’agit de 80 pages très denses, qui seront peut-être lues demain dans les écoles de création littéraire.

Comment s'organisent vos collections ?

Gabriel del Sarto : Il y a un an, je pensais qu’il n’y en aurait que trois : Pianeti Erranti (qui est en fait aussi un projet de formation et de multimédia qui, je l’espère, sera bientôt pleinement dévoilé) édité par Federico Nobili, un Lunigianais excentrique et discret, Poetica, édité par moi-même et Niccolò Scaffai, et la collection Olivettiana, qui n’a pas encore vu le jour. Mais ensuite sont venues les idées et les gens, et avec eux les collections. D’une confrontation entre Martino Baldi et moi-même est née la collection peut-être la plus importante de la maison d’édition : L’invisibile.

Nous avons publié une revue, Lay0ut. Alessio Biagi, quant à lui, s’occupe de la collection de littérature pour enfants, dont le deuxième livre devrait sortir prochainement. J’ai ensuite repris une ancienne idée que j’avais déjà essayé de réaliser il y a de nombreuses années lorsque j’ai collaboré avec Transeuropa : une collection pour la poésie orale et de performance. C’est ainsi que LOUD est né. Enfin, mais seulement pour l’instant, car nous avons d’autres idées, avec Filippo Davoli nous avons pensé qu’il fallait un lieu pour des écrits éloignés du courant dominant, consacrés à la pensée théologique et poétique, et c’est pourquoi Extra moenia est né.

Je sais, cela peut sembler exagéré, et c’est peut-être le cas. D’un autre côté, le sens des proportions n’est pas vraiment mon fort.

Quels sont vos titres les plus vendus ?

Gabriel del Sarto : Jusqu’à présent, le recueil de Riccardo Frolloni, Corpo striato. Mais les livres de Giordano Meacci et Nicola Feninno (Una storia vera), qui viennent de sortir, sont très prometteurs.

Où êtes-vous distribué en Italie et par qui ?

Gabriel del Sarto : Nous sommes distribués par Direct Book, et ensuite nous construisons un réseau de relations avec plusieurs librairies indépendantes.

En 2021, vous avez publié le numéro imprimé du magazine indépendant Lay0ut. Pourquoi ce choix ? Que pensez-vous de ce genre de publication ? Ouvre-t-il de nouvelles possibilités de communication, dans un monde dominé d’une part par les réseaux sociaux et d’autre part par une industrie de l’édition de plus en plus concentrée ?

Gabriel del Sarto : Les magazines sont des laboratoires pérennes, c’est là que les choses se sont toujours passées. Publier un magazine en version imprimée est une opportunité unique : il s’agit de faire remonter à la surface quelque chose de souterrain. Lay0ut Magazine nous a donc convaincus par sa proximité avec nous (notamment son interdisciplinarité) et en même temps sa distance (une attitude plus joviale, ludique et hyper-contemporaine). Lay0ut, comme en fait tous les magazines de qualité, analyse d’une façon problématique le contemporain et donc aussi notre travail. En bref, il s’agit d’entamer un dialogue.

Que pensez-vous de la situation de l’édition indépendante en Italie ? Quelles politiques devraient être adoptées pour le soutenir ?

Gabriel del Sarto : Je n’ai pas de solution. Il est clair qu’il faut à la fois des interventions à court terme, peut-être par le biais d’appels d’offres dédiés aux moyennes et petites entreprises d’édition qui récompensent les entreprises qui entendent innover, tant sur leurs processus de production que sur leurs produits, et des interventions à long terme, visant à éduquer les gens à la lecture.

En ce sens, des projets tels que LaAV (cercles de lecture à voix haute, diffusés à l’échelle nationale) ou Nati per leggere pourraient être soutenus. Ce qu’il faut vraiment, c’est une opération de grand impact, impliquant non seulement les écoles, mais aussi l’ensemble du monde des associations non formelles. Nous lisons peu et lirons, je le crains, encore moins sans politiques de ce type. Il faudrait imaginer des sortes d'animateurs de lecture, qui seraient de véritables travailleurs sociaux, et qui agiraient dans des contextes différents.

Si nous savions quel impact la lecture à haute voix exerce sur nos esprits, nous établirions une discipline dédiée uniquement à cela.

crédits photo © Industria e Letteratura