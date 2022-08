Des bibliothèques et des étagères pour dire son amour de la musique

Dans l’espace salon, trône souvent une chaîne hi-fi qui, si on l’oublie parfois au profit des enceintes portables, donne toujours un son appréciable, loin des standards de la compression. Avant d’aller se détendre au sein de son canapé, il y a une joie certaine à se saisir d’un de ses albums favoris dans une des étagères qui habillent les murs. On lance alors le son, et le lieu s’anime.

Engagée dans l’élaboration d’un mobilier original pour les supports culturels, l’entreprise française TEEbooks, dont le nom laisse entendre une attention toute particulière à la création d’étagères pour servir l’agencement des livres, s’est aussi emparée des désirs des mélomanes pour leur offrir des bibliothèques spécialement pensées pour accueillir leur précieuse collection. Sous forme de support mural, de meuble de rangement ou d'étagère, vous trouverez tout un panel de possibilités en termes de systèmes de rangement pour vinyle, cd ou dvd.

On peut faire des choix d’agencements résolument contemporains, ou alors préférer mettre à profit les bibliothèques proposées pour aménager l’espace, repenser l’organisation d’un salon, d’un coin lecture qui est à même de se transformer en lieu d’écoute et de détente. S’isoler du bruit pour mieux percevoir les notes claires des mélodies qui nous charment, tel peut être le défi qu’on choisit de se donner au cœur d’une maison toujours pleine d’une tendre agitation.

Une étagère cd agrémente un mur blanc. Mais on peut opter plutôt pour la bibliothèque cd afin de tapisser un vaste espace pour le plaisir des yeux. Avant de choisir un cd ou un dvd dans votre collection de disques, vous aurez la satisfaction de vous perdre dans les possibilités nombreuses d'écoute qui s'offrent à vous.

S’amuser à reconstruire au sein d’un espace un lieu qui rappelle l’étal du disquaire de notre enfance s’avère d’une grande simplicité, avec des étagères de rangement spécialement pensées pour accueillir des vinyles. Réglables en hauteur, ces étagères murales pourront accueillir une collection de vinyles.

A vous ensuite de fouiner dans vos 33 tours pour choisir celui qui viendra tourner sur votre platine vinyle. Blanches ou noires, vos étagères habilleront les murs et s’offriront au regard, mais surtout aux mains qui aimeront à chercher le titre tant apprécié, ou celui qu’on n’a pas encore eu la chance d’écouter. Les meubles de rangement proposés par TEEbooks, marque française, sont modulables et offrent presque une infinité de possibilité d'agencement selon l'organisation de votre intérieur.

Des étagères murales, ou un simple support mural, sauront être du plus bel effet dans un couloir par exemple, ou dans une chambre à coucher, pour mettre en valeur une collection de CD qui s’offre comme la mémoire de nos goûts musicaux, aux yeux du passant. Des meubles pour vinyles pourront aussi être choisis pour servir la présentation de vos disques vinyles, comme si l'on se trouvait dans un célèbre studio d'enregistrement.

Dans le salon, de par et d’autre du canapé, on peut préférer de petits meubles au design discret mais travaillé pour accueillir la collection de disques vinyles que l’on a progressivement constitué en chinant dans les brocantes. Autant de souvenirs qui apportent une profondeur au lieu et une chaleur certaine. A côté de la télévision, on peut faire le choix d'un meuble de rangement de dvd, ou d'une étagère de rangement pour cd et dvd.

Les livres peuvent se mêler aux supports musicaux au fil des étagères et des bibliothèques pour favoriser une forme d’éclectisme. Ainsi, une étagère de vinyles peut cotoyer des ensembles de livres. Que ce soit posés sur le sol ou suspendus aux murs, ces supports enrichiront votre intérieur. La touche d’originalité est toujours là : à vous d’envisager de nouvelle façon de disposer chaque étagère, chaque petite boite, chaque bibliothèque. Un vinyle 33 t posé sur la table basse restera comme une ultime invitation.

Miles Davis, Elvis Presley ou les Beatles. A vous de mettre en avant les groupes ou les artistes que vous aimez le plus. On peut choisir aussi les pochettes colorées qui ajouteront à un mur une tonalité vivante et originale. Du rouge, du noir, du jaune : tout est alors permis, et le résultat, toujours très personnel.

