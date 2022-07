Stephen King piégé à son tour par deux comiques russes

La vidéo de 15 minutes a été postée lundi sur YouTube. On y découvre un Stephen King portant une casquette aux couleurs de l’Ukraine qui réaffirme son soutien au faux Volodymyr Zelensky. Il salue notamment son leadership, comme les efforts de guerre du pays tout entier face à l’invasion russe.

Le duo a demandé à l’auteur horrifique d’écrire un livre à propos des « atrocités » perpétrées par les armées de Poutine. Ces derniers auraient harcelé les combattants Azov de l’armée ukrainienne et violé leurs commandants. King a alors promis de réfléchir à une solution pour attirer l’attention sur ce problème, mais n’a pas directement concédé à la demande des imitateurs.

Durant l’échange, les deux farceurs ont demandé à King son avis concernant Stepan Bandera, anticommuniste notoire et nationaliste ukrainien. Il a collaboré avec l’Allemagne Nazi durant la Seconde Guerre mondiale avant d’être assassiné en Allemagne de l’Ouest en 1959 par un espion russe. Si durant l’appel, le faux Zelensky a décrit Bandera comme un héros national, Stephen King a avoué plus tard qu’à ce moment-là, il ne savait pas qui était cette personnalité.

King a alors comparé Bandera à George Washington et Thomas Jefferson, deux des pères fondateurs de l’Amérique, rappelant qu’ils avaient eu des esclaves et fait « beaucoup de bonnes choses » pour le pays. « Tout le monde a des défauts. Nous sommes humains, il y a des choses que nous faisons… Parfois, c’est un choix entre deux maux. (…) Dans l’ensemble, je pense que Bandera est un grand homme et vous êtes un grand homme, et vive l’Ukraine » a-t-il répondu à l’imitateur.

« Ils étaient bons, je leur dois bien ça » a affirmé l’auteur au Press Herald. « En bref, j’ai été cyberpranké. Il y avait Zelensky en vidéo et pas un imitateur et un supposé traducteur. J’ai passé l’appel (vidéo) et j’ai entendu Zelensky, mais bien sûr, le traducteur était un faux. Je pense que je m’en suis plutôt bien sorti, sauf pour la question sur Bandera. Je ne savais pas qui il était, alors j’ai supposé qu’il était l’un des généraux ou des conseillers de Zelensky, » s’est-il justifié.

Mais King n’est pas le seul à avoir été victime du duo Vovan et Lexus. Les deux comiques sont connus pour tromper les figures publiques dans des appels téléphoniques gênants depuis une dizaine d’années. Dernière en date, J.K. Rowling s’était elle aussi laissée avoir par le duo en juin dernier, pensant également parler à Volodymyr Zelensky. Un de ses porte-parole avait évoqué « une farce désagréable ».

En 2020, ils s’étaient attaqués à des figures politiques telles que le Prince Harry ou encore le Premier ministre canadien Justin Trudeau, cette fois-ci en incarnant la jeune activiste Greta Thunberg.

Crédits photo : capture d'écran