Les 22 et 23 octobre prochains, un Patti Smith Poetry Day

« Evidence » s'ouvrira le 20 octobre 2022, jusqu'au 23 janvier 2023, avec un commissariat assuré par Chloé Siganos, cheffe du service des spectacles vivants et Jean-Max Colard, chef du service de la parole, département culture et création.

Quête poétique et immersive, « Evidence » est une ode à un monde sans frontières, une réflexion contemporaine sur l’infini et l’universel, une quête spirituelle de l’unité comme présence vivante et vivifiante. Les voyages physiques, sonores et visuels du Soundwalk Collective entrent dans un dialogue infini avec les trajectoires poétiques de la musicienne et poétesse américaine Patti Smith, pour créer une nouvelle vision et un nouveau langage au fil de cette exploration.

Entre sons, films, images abstraites, objets et créations collectés au cours de leurs voyages, cette exposition guide le visiteur à travers une vaste installation exploratoire qui juxtapose des photographies, des textes et des œuvres originales de Patti Smith. Ces œuvres proviennent aussi bien de ses collections personnelles que de celles du Musée national d’art moderne et du MoMA, comme un témoignage de l’existence de ces poètes et de leur inspiration, offrant ainsi une véritable immersion dans leur esprit et leur art.

Le Patti Smith Poetry Day

Pour renouveler les manières de fêter la poésie, qui connaît actuellement un fort regain d’intérêt, le Centre Pompidou propose chaque année à une vingtaine de lieux partenaires, en France et à l’étranger, de partager un événement commun : le Poetry Day.

Chaque édition se place sous une figure remarquable et emblématique de la poésie (John Giorno en 2020, Charles Baudelaire en 2021), à travers laquelle il s’agit de solliciter tout un paysage de création poétique, mais également d’en interroger l’héritage, de suivre des filiations entre plusieurs âges et générations de poésie.

Cette année l’invitation a été faite à la vibrante poétesse et musicienne Patti Smith pour inspirer ce nouveau Poetry Day. Par cette invitation, le Centre Pompidou célèbre l’alliance de longue date entre poésie et musique. De nombreux créateurs inspirés par sa poésie feront des propositions artistiques : ateliers d’écritures, performances, lectures, concerts... l’esprit de Patti Smith sera partagé sous toutes ses formes, pour toutes les générations.

À LIRE: Patti Smith au Centre Pompidou, sous le signe d'Artaud, Rimbaud et Daumal

L'événement se déroulera les 22 et 23 octobre, au Centre Pompidou à Paris, au Centre Pompidou Metz, à la Maison de la Poésie à Paris, à La Fab. (Fondation Agnès b), à la Cave Poésie à Toulouse, à la Fondation Luma à Arles, à la Villa Médicis à Rome, au Budapest Autumn Festival et ailleurs dans le monde. Le programme a été conçu en collaboration avec l’écrivain Boris Bergmann.

Le 22 octobre 2022 à 20h, Soundwalk Collective et Patti Smith se produiront dans la Grande Salle, rejoints par des invités exceptionnels pour cette performance unique, autour des trois albums Perfect vision sur les traces de Antonin Artaud, René Daumal et Arthur Rimbaud.

Photographie : Patti Smith en concert, en 2012 (Phil King, CC BY 2.0)