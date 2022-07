J'appartiens aux livres” : Michel Schneider est décédé

Si son dernier livre n’aura donc pas porté le titre qu’il souhaitait, Michel Schneider a fait paraître Des livres et des femmes en octobre 2021 – un récit mêlant tout à la fois amour de la lecture et désirs pour la gente féminine, ou inversement.

Prix Médicis de l’essai en 2003 pour Morts imaginaires (Grasset) et Prix Interallié 2006 avec Marilyn, dernières séances (Grasset également), il connut une carrière au ministère de la Culture entre 1988 et 1991. Il occupait alors le poste de directeur de la musique et de la danse.

Candidat malheureux à l’Académie français en 2008, il avait tenu des positions contestées sur le mariage pour les couples de même sexe, ainsi que la PMA pour les femmes lesbiennes.

Mise à jour 14h02 :

Les éditions Nami, maison du groupe Leduc, font part de leur « tristesse » devant la disparition de l'auteur, et annoncent la parution, en octobre 2022, de Marilyn, les amours de sa vie : « Portrait d’une image brisée, Michel Schneider donne non pas la vérité de Marilyn Monroe, mais éclaire d’un faisceau neuf ses vérités telles qu’elle les exprima en mots et en maux, au cours de sa vie amoureuse et sexuelle. »