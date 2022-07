Éric de Chassey reconduit à la tête de l’Institut national d’histoire de l’art

Sur proposition de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak et de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, le Président de la République nomme Éric de Chassey pour un troisième mandat à la direction générale de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA).

Selon le communiqué du Ministère de la Culture : « Sous la direction d’Éric de Chassey depuis 2016, l’INHA s’est fortement transformé. Il est devenu le premier centre de documentation dans le domaine de l’histoire de l’art et ses programmes de recherche se sont ouverts aux grandes questions de société. Il a tissé des partenariats nationaux et internationaux, à l’instar du Forum culturel pour l’Ukraine. L’INHA a su renouveler ses publics par des manifestations scientifiques et culturelles inventives, notamment le festival d’histoire de l’art de Fontainebleau, ou encore par la création d’outils de formation, en particulier à l’attention des enseignants du second degré. »

Et d'ajouter : « Ce troisième mandat, d’une durée de trois ans, permettra à Éric de Chassey de poursuivre la dynamique qui fait de l’INHA une institution de premier plan et un modèle mondialement reconnu, en développant son positionnement d’acteur fédérateur tant au plan national qu’international, en contribuant par exemple à la rédaction d’une histoire de l’art à l’échelle européenne. Il va également poursuivre et amplifier les initiatives déjà prises en faveur de la diffusion des connaissances, de la formation ou encore du soutien aux jeunes chercheurs, et renforcer les programmes de recherche autour des problématiques les plus novatrices pour lesquelles l’INHA a su se distinguer. »

Eric de Chassey continuera son office accompagné de Jérôme Bessière, directeur de la bibliothèque de l'INHA depuis 2020. La bibliothèque de recherche de l'INHA, spécialisée en histoire de l'art et archéologie, conserve en son sein près de 1,700 million de documents. Les collections patrimoniales proposent notamment des livres anciens rares et précieux, souvent illustrés, des manuscrits et autographes d'artistes, ou encore un riche fond de photographies.

Crédits photo : INHA