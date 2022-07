Journaux et lettres de Kafka: anxiogènes et passionnants  

Des pages qui peut-être n’auraient jamais dû être publiées, mais il n’est pas question ici de (re)faire le procès de Max Brod, son éditeur et ami. Kafka aurait-il cautionné ? Là n’est plus le sujet, Kafka n’est plus, ses écrits si ! C’est l’unique fait, alors pourquoi nous en priver ?

Entrer dans l’intimité de Kafka par ses Journaux et lettres est un long chemin déroutant. Tantôt d’une banalité effroyable, tantôt relevant du génie. Les journaux, comme ce doit de l’être un journal dit intime, nous plongent dans les pensées de l’écrivain, ses rêves, ses idées ponctuelles à ne pas oublier, on y trouve aussi des dessins, de l’introspection, du désarroi, des questionnements divers et variés, « Journal-terrier, Journal-cabane du non pardonné par le père de n’avoir jamais songé qu’à vivre de l’écriture, Journal-carriole de chiffonnier, mais aussi log book [livre de bord], registre polymorphe et richement rempli d’un terrier-barque souvent encalminé dans les pots au noir dépressifs, puis relancé par le souffle propre de la plume. »

Excusez cette longue citation présente dans la préface de Jean-Pierre Lefebvre, professeur de littérature allemande, traducteur et romancier lui-même, mais pourquoi paraphraser quand l’essentiel est dit ?

Que nous apprennent ces deux livres de l’homme ? Une idée floue se forme, comme un rêve bien présent quand vous dormez et qui s’estompe dès que vous commencez à vous réveiller. Peut-être que ses lettres auraient pu nous éclairer un peu plus sur l’intimité de l’être, mais il nous manque la grande majorité des réponses. Les femmes de sa vie ont été fauchées par le nazisme, ses trois sœurs (Elli, Valli, Ottla) ainsi que sa seconde fiancée (Julie) sont mortes à Auschwitz, Milena, son amour épistolaire, à Ravensbrück. Kafka aurait probablement subi le même sort si la tuberculose ne l’avait emporté à 40 ans. Quels témoignages auraient-elles pu faire ? Qu’auraient-elles pu nous apprendre de lui ? Et si nous avions pu avoir accès à leurs lettres de réponses… Peu importe, on ne refait pas l’histoire.

Voyeuristes que nous somme à vouloir à tout prix sonder ce personnage. Et si nous étions déçus ? Jean-Pierre Lefebvre nous révèle, à juste titre, un Kafka amoureux « égoïste, d’abord séducteur naïf à l’ancienne, vite exigeant, voire tourmenteur obsessionnel, en proie à une dialectique perverse de peur, de culpabilité et de honte ». N’appellerions-nous pas cela, aujourd’hui, un pervers narcissique ? Mais comme souvent, l’explication, l’excuse est vite trouvée, lisez sa Lettre au père dans la présente édition.

Ces Journaux et lettres nous montrent en définitive un Kafka, j’allais écrire humain, mais qu’était-il d’autre, non, ils nous montrent un Kafka « normal ». Ceux qui ont reproché à Max Brod la publication de ces pages ont peut-être été simplement ébranlés par cette normalité, aussi bien écrites soient-elles. Nous sommes en fait en face d’un homme talentueux, certes, dans l’art d’écrire ce qu’il ressent, mais qui n’en reste pas moins jaloux, impatient, indécis, anxieux… malade, lisez Kafka qui s’écrit à lui-même : « Ainsi c’est écrit, même pour Felice [sa première fiancée], qui t’est assurément bien plus favorable que d’autres, tu n’as pas assez de constance et d’assurance. Mais si elle te trouve défaillant, comment pourrais-tu satisfaire quiconque ? »

J’ai souvent entendu dire qu’il y avait autant de sens à une lecture qu’il y avait de lecteurs. C’est à mon avis particulièrement vrai ici. Si l’album biographique de Stéphane Pesnel (maître de conférences en littérature allemande et autrichienne à la Sorbonne et traducteur) resitue l’écrivain dans l’histoire, la grande comme la petite, la lecture de ses Journaux et lettres nous laisse perplexes. Chaque lecteur, en fonction de son vécu, des sujets et des moments, comprendra plus ou moins bien Kafka. Se sentir si proche et les deux pages suivantes, si loin.

Les doutes nous guettent, persuadés que nous sommes de toucher du doigt le psychisme de Franz Kafka, mais progressivement nous nous perdons un peu nous-mêmes, nombre de nos certitudes sautent au fur et à mesure de la lecture. Elle peut être parfois anxiogène, parfois intrigante, souvent passionnante.

Oserais-je le dire ? C’est kafkaïen !