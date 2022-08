Seuil de tolérance de Thomas King : thriller politique autochtone 

#RentreeLitteraire22 - Jeremiah Camp, l’oracle, a le pouvoir de voir au cœur de l’humanité. Après avoir prédit l'avenir au profit des riches et des puissants, Jeremiah Camp, dégoûté, fait vœu de silence et décide de se cacher du monde dans l’ancien pensionnat d’une réserve autochtone.

Le narrateur, un oracle, prédit l'avenir des milliardaires et leur mort.

Or, son passé au sein du consortium multinational, le Groupe Locken, ne tarde de le rattraper. Quand les milliardaires figurant sur une liste que Camp avait créée commencent à mourir, la directrice et héritière du consortium, Ash Locken, finit par le retrouver et exige de lui une dernière prédiction.

Portrait satirique des fractures de l’existence moderne, Seuil de tolérance est un roman audacieux et provocateur sur les conséquences sociales et politiques de l’inégalité créée par les privilèges et le pouvoir.

Les Éditions La Mémoire de l'Encrier vous proposent de découvrir les premières pages du roman de Thomas King traduit par Daniel Grenier :

Thomas King, né en 1943 en Californie, est l’un des plus grands intellectuels et écrivains des Premières Nations, les peuples autochtones canadiens. Romancier, nouvelliste et scénariste de grande renommée, vivant au Canada depuis les années 1980, il a reçu de nombreux prix et distinctions, dont le prix du Gouverneur général en 2014 pour The Back of the Turtle (La femme tombée du ciel).

Publications en France : Medicine River (Albin Michel, 1997, Poche 2002), L’herbe verte, l’eau vive ( Albin Michel, 2005), Un indien qui dérange (Liana Lévi, mai 2021), Fragments d’un monde en ruine (poésie, Mémoire d’encrier, 2022).

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2022 : découvrez les bonnes feuilles