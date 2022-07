Corée du Nord : contrebande de livres numériques sur des clés USB

À l'ère du tout numérique, de Dropbox et autre Google Drive, les clés USB nous semblent désuètes. Pourtant le projet de la Human Rights Foundation et Forum 280 s’inspire des transfuges nord-coréens et leur donnent une seconde vie. Ces derniers se sont organisés depuis de nombreuses années pour faire passer clandestinement des informations venant de l’extérieur. Une façon de contrer la propagande nord-coréenne martelée à la population locale au quotidien.

Flash Drives For Freedom (FDFF) est une campagne qui est née aux États-Unis avant de s’étendre progressivement au reste du monde. Elle incite les gens à faire don de leurs clés USB inutilisées afin que ces dernières soient vidées puis remplies de contenu culturel de contrebande. Car si de nos jours les clés USB se font rares, en Corée du Nord, cela reste une forme importante de partage et de nombreux citoyens ont des appareils avec des ports USB.

Le projet collecte des clés USB, et autres supports de stockage pour les remplir de films, séries, musique et de livres étrangers avant de les infiltrer en Corée du Nord. Après un passage au Centre stratégique nord-coréen de Séoul en Corée du Sud, les supports de stockage sont passés en douce dans des ballons lâchés au-dessus de la frontière ou dans des camions chargés de produits de contrebande passant par la Chine.

50M d'heures de lecture diffusées

Ces contenus permettent un aperçu du monde extérieur visant à dissiper l’idéologie et les illusions dont dépend le régime du dictateur pour contrôler la population. Cette dernière inculque aux habitants locaux que le monde extérieur est pauvre, dangereux, hostile et inférieur à la Corée du Nord.

Bien qu’interdits par le régime et sanctionnés par des peines de prison et des amendes, des millions de citoyens disposent d’appareils dotés de ports USB. Si les ordinateurs restent rares en Corée du Nord et internet inaccessible à tous sauf à quelques élites, les lecteurs vidéo compatibles USB et même les smartphones sont de plus en plus courant.

Plusieurs solutions sont possibles pour agir. Déposer ou envoyer des périphériques de mémoires (comme des clés USB, des cartes SD et microSD ou encore des disques durs) ou bien faire un don pour en acheter. Les supports sont ensuite effacés et remplis de contenu comme des livres, des films ou encore des pages Wikipédia accessibles hors ligne, en coréen. Le contenu est choisi par les transfuges nord-coréens du centre de Séoul. Les supports sont ensuite introduits en contrebande dans le pays où un marché noir les distribue dans toute la Corée du Nord.

La clé de la liberté

Le gouvernement nord-coréen interdit strictement l’accès aux informations et aux médias étrangers. Les personnes trouvées en possession de telles données encourent de sévères sanctions. Ainsi bien que ces supports et ce qu’ils contiennent soient un bien précieux et convoité cela représente un risque pour la population locale.

Sharon Stratton, responsable au Centre Stratégique Nord-Coréens de Séoul explique cependant que les transfuges font attention à ne pas mettre de médias directement critiques du régime sur les clés USB : « Cela ne fait que renforcer le stéréotype selon lequel le monde extérieur est là pour détruire la Corée du Nord » déclare-t-elle au Guardian. « Si nous faisons cela, cela prouverait simplement que la propagande nord-coréenne est vraie et cela irait à l’encontre de nos objectifs d’autonomisation de la société en Corée du Nord, et non de l’aider. »

Stratton ajoute pour Wired que l'approvisionnement en clés USB auprès d'Américains peut également gagner les cœurs et les esprits en Corée du Nord. Si les destinataires nord-coréens découvrent que quelqu'un aux États-Unis a fait don de ces supports, cela pourrait aider à contrer la représentation donnée par le régime du dictateur des Américains comme des impérialistes capitalistes meurtriers. « Il est important qu'ils comprennent que "des gens du monde extérieur que je ne connais pas m'envoient ces clés USB". Ce geste aide à montrer que les Américains ne sont peut-être pas le grand méchant ennemi après tout » .

Crédits photo : FlashDrivesForFreedom