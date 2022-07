La poésie de Renée Vivien, dite “Sapho 1900”, mise en musique

Pauline Paris, avec ses amies Olia Tayeb Cherif et Élisa Frantz, a commencé par organiser des lectures-concerts dessinées dans différentes librairies, comme Violette and Co. « Olia lit des écrits de Vivien et de ses muses, Élisa dessine des amazones nues et j’interprète les poèmes à la guitare », explique la musicienne.

Des représentations qui motivent les éditions indépendantes ErosOnyx, créées en 2007, à publier les treize poèmes mis en musique, avec des dessins d’Élisa Frantz.

Editions ErosOnyx

L'idée de faire revivre la poétesse est venue de la journaliste Hélène Hazera, qui poussa Pauline Paris à découvrir son œuvre. L'album a reçu le prix Charles Cros en 2020. Pauline Paris a également coécrit avec Léa Lootgieter Les dessous lesbiens de la chanson, édité aux éditions iX en 2019.

Une avant-gardiste

Lesbienne assumée dans une époque où les codes du patriarcat s'imposent, elle ose décrire le désir saphique dans sa vérité. « Sapho 1900 » publie en 1901 son premier recueil, Études et préludes. Entre alcoolisme et dépression, l'amie de l'écrivaine Colette s'éteint en 1909 à Paris à seulement 32 ans.

Aujourd'hui, il existe un Prix Renée Vivien qui récompense chaque année un poète ou une poétesse. C'est Eva Marzi qui en a été la lauréate en 2021, pour Nuit scribe paru aux éditions d'en bas. Une place porte le nom de Renée Vivien dans le quartier du Marais à Paris.

Pauline Paris a également monté un spectacle musical et théâtral, Vivien 21, toujours autour de la poétesse. Elle est ici accompagnée de Duncan Roberts et Rafaël Leroy. Elle entrecoupe les chansons d'épisodes de son histoire personnelle, « pour finir par ne faire plus qu'une avec elle. »

Crédits : Wikimedia