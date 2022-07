Keanu Reeves envisage de donner vie et voix à Batman

Outre Keanu Reeves qui fait la voix de Batman dans la version américaine, c'est Dwayne Johnson, dit The Rock, qui donnera vie et voix à Krypto, le chien de Superman. Ce dernier sera interprété vocalement par l'acteur John Krasinski. Le projet est réalisé par Jared Stern et produit par Warner Bros. Pictures. En voici le synopsis :

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.

La voix en attendant la batcave ?

Interrogé sur sa participation au film d'animation par le magazine Extra, Keanu Reeves n'a pas caché son désir de revêtir la cape de la chauve-souris dans un long métrage en prise réelle :

« C'est un rêve depuis toujours. Pourquoi pas plus tard, quand ils souhaiteront un Batman vieilli », explique-t-il notamment dans l'entretien, non sans humour. Une idée loin d'être saugrenue, puisque le Batman de Tim Burton, Michael Keaton retrouvera effectivement, à 70 ans, le rôle de Bruce Wayne en 2023 dans une réalisation centré autour du personnage de Flash, et une autre qui mettra en vedette Batgirl.

A LIRE:Record d'enchères pour The Dark Knight Returns, signé Frank Miller

En parallèle à la sortie du film d'animation, un jeu vidéo, DC Krypto Super-Chien : Les Aventures de Krypto et Ace est également disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Les animaux doivent résister au cruel Lex Luthor, dont le projet est de les capturer pour son Zoo LexCorp...

Crédits : Warner Bros. France (Youtube)